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AMD официально объявила о новой линейке процессоров Ryzen 3000XT "Matisse Refresh" несколько недель назад. Модельный ряд "Matisse Refresh" состоит из трех чипов, которые основаны на 7-нм техпроцессе архитектуры Zen 2 с более высокими частотами, чем у серии Ryzen 3000X. Начало продажи AMD Ryzen 3000XT запланировано на 7 июля. Чипы AMD линейки "Matisse Refresh", которые включают модели Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT, Ryzen 5 3600XT были протестированы на производительность в одноядерных и многоядерных режимах работы в тесте Geekbench. Тестовая система состоит из материнской платы Gigabyte X570 AORUS Master и 64 ГБ памяти DDR4-3200.



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Результаты одноядерной и многоядерной производительности были соединены в одном изображении. По результатам тестов все три модели приближаются по производительности к отметке 1400 баллов в одноядерном тесте. Ryzen 5 3600XT немного отстает, что может быть связано с немного более низкой TDP в 95 Вт, по сравнению с TDP 105 Вт для Ryzen 9 3900XT и Ryzen 9 3800XT. По производительности в многоядерном режиме Ryzen 5 3600XT набирает до 7914 баллов, в то время как Ryzen 5 3600X имеет в среднем около 7500-7600 баллов в многоядерном режиме, что означает повышение производительности Ryzen 5 3600XT на 5% при увеличении частоты на 100 МГц.

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Процессор Ryzen 7 3800XT набрал 9795 баллов, что примерно на 25% больше, чем у Ryzen 5 3600XT и на 8% больше, чем у Ryzen 7 3800X, у которого производительность в среднем составляет около 9000 баллов. Процессор Ryzen 9 3900XT набрал 12970 баллов, что на 32% больше, чем Ryzen 7 3800XT и примерно на 65% больше, чем Ryzen 5 3600XT. Ryzen 9 3900XT примерно на 5% быстрее чипа Ryzen 9 3900X, который набрал до 12500 баллов в том же тесте.

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AMD Ryzen 9 3900XT - самая быстрая модель XT с 12 ядрами и 24 потоками, которая укомплектована кэш-памятью 70 МБ и имеет TDP 105 Вт. Предполагается, что AMD Ryzen 9 3900XT будет иметь базовую тактовую частоту 3,8 ГГц и частоту разгона до 4,7 ГГц. Стоимость AMD Ryzen 9 3900XT на 12 ядер и с частотой 4,7 ГГц составляет 500 долларов в то время, как оригинальная модель Ryzen 9 3900X может стоить около 400 долларов в некоторых торговых точках.

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Ryzen 7 3800XT станет самым быстрым 8-ядерным решением AMD для непосредственного решения Intel Core i7-10700K. Этот чип будет предлагать 8 ядер и 16 потоков, но с увеличенными тактовыми импульсами. Базовая тактовая частота будет сохранена на 3,8 ГГц, но тактовая частота усиления будет увеличена до 4,7 ГГц для большей производительности. В дополнение к тактовой частоте чип сохранит возможности интерфейса PCIe Gen 4.0 и обеспечит до 36 МБ общей кэш-памяти с TDP 105 Вт. AMD оценила Ryzen 7 3800XT в 400 долларов, что совпадает с MSRP для 3800X, который сейчас можно купить примерно за 300 долларов почти в каждом крупном розничном магазине по всему миру.

Модель XT начального уровня AMD Ryzen 5 3600XT с 6 ядрами и 12 потоками конкурирует против Intel Core i5-10600K. Ryzen 5 3600XT будет иметь 35 МБ общего кэша с TDP 95 Вт и будет предлагать базовую частоту 3,8 ГГц с частотой разгона 4,5 ГГц, которая увеличена по сравнению со стандартным Ryzen 5 3600X. Ryzen 5 3600XT получил немного меньшую частоту, чем у Intel Core i5-10600K, но при этом имеет лучшую производительность IPC и многопоточность из коробки, которые дают возможность AMD укрепить свои позиции на массовом рынке. Стоимость процессора AMD Ryzen 5 3600XT составляет 250 долларов.