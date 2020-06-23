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В Twitter появился скриншот предполагаемой спецификации видеокарты нового поколения NVIDIA RTX 3080 Ti от информатора CyberPunkCat.

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На скриншоте отображена информация о видеокарте RTX 3080 Ti Ampere GA102-400-A1 с 5376 ядрами CUDA основанной на техпроцессе 7нм, с частотой 2,200 МГц, производительностью 21 TFLOPs, памятью GDDR6 12 ГБ со скоростью 18 Гбит/с и пропускной способностью 863 ГБ/с, с TDP 320 Вт. Эта утечка имеет некоторые странности, технические несоответствия и не проверена, поэтому сопоставима со слухами.

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В настоящее время номенклатура будущих видеокарт еще не подтверждена. Предыдущие утечки указывали на то, что она будет включать модели NVIDIA RTX 3080, RTX 3090 и RTX TITAN 2-го поколения, а также варианты Ti и SUPER. Единственное, что знаем наверняка - в настоящее время в разработке находятся три варианта - SKU 10, 20 и 30. SKU 10 - это GPU GA102-200, SKU 20 - это GPU GA102-300, а SKU30 - это GPU GA102-400. Пользователь Twitter KARMAA подытожил несоответствия следующей информацией:

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Если это правда, то на скриншоте видно производительность 21 TFLOPs у NVIDIA RTX 3080 Ti вместо RTX 3090 или TITAN. При номинальном 21 TFLOPs «официальные» тактовые импульсы будут 1953 МГц, что примерно на 100-200 МГц больше по сравнению с номинальными тактовыми импульсами существующих вариантов и само по себе вполне вероятно.