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Sony решила бросить вызов своему главному конкуренту Microsoft с консолями Xbox и начала раскрывать первые спецификации будущей игровой консоли задолго до E3 2019 в апреле 2019 года. В беседе с Wired ведущий системный архитектор Sony, Mark Cerny, раскрыл несколько ключевых моментов новой консоли, которая будет работать на основе новейших технологий AMD, оснащена аппаратной поддержкой трассировки лучей и нацелена на полное сокращение времени загрузки с помощью специально разработанного диска SSD. Аудио также было в центре внимания инженеров Sony, а цель новых разработок состоит в том, чтобы предложить игрокам большее погружение в игру благодаря специализированному аудио-чипу 3D.

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В октябре 2019 года Cerny снова дал интервью Wired и продолжил раскрывать дополнительную информацию о системе, улучшенном контроллере, обновленном интерфейсе и более детальным контролем над процессом установки игры, однако, полное раскрытие спецификаций системы PS5 произошло только в марте 2020 года. PlayStation 5 - официальное название консоли Sony следующего поколения. Sony подтвердила, что консоль будет доступна в магазинах с Holiday 2020. Предположение Wccftech - середина-конец ноября, непосредственно перед Днем благодарения, является предположением основанным на исторических данных запусков консоли PlayStation.

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Ведущий системный архитектор Sony, Mark Cerny, представил спецификации консоли в подробной видеопрезентации, выпущенной в конце марта 2020 года. Самым большим сюрпризом стало то, что ЦП и графический процессор PS5 будут работать с переменной частотой, используя технологию AMD SmartShift для обеспечения большей мощности в зависимости от текущей активности системы. PS5 отличается двухцветным дизайном, который напоминает PC-подобную башню. Кроме этого, большим сюрпризом является то, что будут доступны две версии консоли: одна с оптическим приводом Blu-ray UltraHD, а другая - без привода. По словам Sony, этот выбор предназначен для растущей аудитории геймеров, которые предпочитают покупать игры в цифровом виде, а не в розничной продаже. Бездисковая PS5 будет немного (от 50 до 100 долларов) дешевле, чем устройство с оптическим приводом UltraHD Blu-ray.

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Официально, контроллер PlayStation 5 названый «DualSense» в отличие от торговой марки «DualShock» предыдущих поколений будет иметь значительные преимущества по сравнению с контроллером PS4. С точки зрения возможностей контроллера, адаптивные триггеры будут обеспечивать различные уровни переменного сопротивления в зависимости от применяемого оружия, а стрелок будет чувствовать отдачу по-разному. Высокопрограммируемые исполнительные механизмы катушки контроллера обеспечат гораздо более точную тактильную обратную связь, а геймеры смогут почувствовать разницу на разных поверхностях игры.

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Контроллер также оснащен улучшенным динамиком по сравнению с DualShock 4 и будет поставляться со встроенным набором микрофонов, который позволит игрокам использовать голосовой чат даже без специальной гарнитуры. Зарядка контроллера будет осуществляться через разъем USB-C и емкость его батареи будет больше, чем у DS4.

Помимо контроллера DualSense, Sony также анонсировала следующие периферийные устройства:

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Беспроводная гарнитура PULSE 3D (с поддержкой 3D-звука и двумя микрофонами с шумоподавлением);

HD-камера (с двумя объективами 1080p для геймеров, которые транслируют себя вместе с эпическими игровыми моментами);

Media Remote control со встроенным микрофоном для удобной навигации по фильмам и потоковым сервисам;

Зарядная станция DualSense для удобной зарядки двух беспроводных контроллеров DualSense.

Наконец, гарнитура PlayStation VR будет совместима с PlayStation 5. В настоящее время нет информации о готовящейся VR-гарнитуре нового поколения, хотя Sony подтвердила важность продвижения VR в будущем. Официально - системный архитектор, Mark Cerny, полагает, что Sony сможет предоставить розничную цену, которая будет «привлекательна для игроков в свете расширенного набора функций PS5». Слухи - источники Bloomberg указывают на более высокую цену, чем у PlayStation 4, от 450 до 550 долларов.