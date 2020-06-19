Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Характеристики игровых NVIDIA GeForce RTX 3090, RTX 3080 и Titan RTX с процессором Ampere GA102 описаны подробно

для раздела Блоги
2
Слив 2080 Super кардинально дешевле чем везде
Скидки до 40% для геймеров в Ситилинке
Новейший i9 10900 поступил в Регард
Новейший 10900F в продаже
<b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3690р !
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке!
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Сегодня подробно описаны предполагаемые спецификации игровых видеокарт NVIDIA следующего поколения GeForce RTX 3090, RTX 3080 и Titan RTX, с графическим процессором Ampere. Серия NVIDIA GeForce RTX 30 будет иметь совершенно новую графическую архитектуру и другие ключевые функции, которые обеспечивают более высокую производительность в играх нового поколения AAA и оснащены графическим процессором GA102.

анонсы и реклама
Слив 2080 Super кардинально дешевле чем везде
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
<b>9900К дешевле всего в Регарде</b>
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
i5 10500 - Ситилинк рушит цену
9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную
19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Существует несколько слухов о серии GeForce RTX 30 с момента утечки в прошлом месяце. Но почти постоянно пишут одно - GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 станут первыми картами с игровыми графическими процессорами Ampere Gaming. Последняя версия спецификаций пришла от Kopite7kimi и KatCorgi, которые не только показали характеристики в текущем месяце (KatCorgi), но и Kopite7kimi был более точен в своих предыдущих утечках для графического процессора A100.

реклама

NVIDIA GeForce RTX 3090 - самая быстрая игровая видеокарта Ampere, которая оснащена графическим процессором GA102-300-A1. Сообщают, что графический процессор GA102-300-A1 состоит из 5248 ядер CUDA или 82 SM, что на 20% больше ядер по сравнению с GeForce RTX 2080 Ti. В описании памяти заявлено, что RTX 3090 получит до 12 ГБ памяти GDDR6X со скоростью до 21 Гб/с и 384-битной шиной, которая сможет обеспечить пропускную способность до 1 ТБ/с.

реклама

NVIDIA GeForce RTX 3080 - видеокарта для игр высокого класса с процессором GA102-200-Kx-A1, который будет иметь в общей сложности 68 SM или 4352 ядер CUDA, как и в RTX 2080 Ti. Сообщается, что карта получит 10 ГБ памяти GDDR6X со скоростью до 19 Гб/с и 320-битную шину с пропускной способностью 760 ГБ/с.

Видеокарта NVIDIA Titan RTX 2-го поколения будет основана на базе разблокированного графического процессора Ampere GA102-400-A1 и состоять из 5376 ядер CUDA или 84 SM. Также сообщают, что карта будет иметь 24 ГБ памяти GDDR6X и 384-битный интерфейс шины с пропускной способностью памяти 816 ГБ/с, которая ниже, чем у RTX 3090 из-за более медленной скорости 17 Гб/с, но это будет компенсировано улучшенной архитектурой памяти и вдвое большим буфером памяти, чем в RTX 3090.

реклама

реклама

По словам, Jensen Huang, все продукты следующего поколения будут иметь одинаковую архитектуру GPU NVIDIA Ampere. Первый выход Ampere будет для облачного и исследовательского сегмента в виде графического процессора Ampere GA100, который предназначен исключительно для среды HPC, игровые карты появятся позже. На предварительном брифинге с представителями СМИ, Huang, сказал - "В конечном итоге Ampere заменит чипы Turing и Volta от Nvidia единой платформой, которая оптимизирует линейку графических процессоров Nvidia".

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тест корпуса be quiet! Pure Base 500DX
25
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт - июнь 2020
36
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
123
Ежегодная распродажа в Keysworlds – лучшие продукты Microsoft по цене от 10 долларов
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 12 тысяч рублей: июнь 2020
15
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: июнь 2020
90
Обзор ноутбука ASUS TUF Gaming A17
20
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2020
34
Игровой компьютер до 35 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
49
Изучаем текущую линейку видеокарт Palit GeForce RTX
65

Интересные материалы

Игровой компьютер до 35 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14 июня 2020 49
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: июнь 2020
12 июня 2020 48
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: июнь 2020
16 июня 2020 90
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
18 июня 2020 123
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
8 июня 2020 33
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2020
15 июня 2020 34

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В процессорах AMD Ryzen найдена критическая уязвимость – под угрозой чипы 2016-2019 годов выпуска
68
Названы самые выгодные поколения видеокарт NVIDIA исходя из производительности за доллар
18
Крупный ритейлер снизил цену на PlayStation 4 до 95 евро – толпу собравшихся геймеров пришлось разгонять слезоточивым газом
36
Фанаты GTA 5 объявили Rockstar бойкот – они предлагают не покупать игру на PS5 в знак протеста
16
Стали известны точные сроки производства и начала продаж видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090
28
AMD рассказала, какие материнские платы смогут принять новые процессоры Ryzen Matisse Refresh и в какие сроки ждать выхода обновления BIOS
11
Появилась таблица сравнения производительности на доллар 9 поколений видеокарт Nvidia
18
30 смартфонов Xiaomi 2017-2020 годов получили самую новую версию прошивки MIUI 12
+
Стоимость новой игровой приставки Xbox Series X стартует с 200 долларов – Microsoft готовится к затяжной ценовой войне с Sony
32
В официальном российском интернет-магазине Huawei началась акция летний кибер-понедельник со скидками до 50%
6
Официальная цена Huawei P30 Pro упала на 30 000 рублей по акции
8
Релиз Cyberpunk 2077 отложили ещё на два месяца
83
Новая технология Тинькофф позволит полностью отказаться от бумажных чеков
17
Digital Foundry назвали минимальную конфигурацию ПК для игр следующего поколения и заявили что большинство ПК-геймеров совершенно не готовы к некстгену
37
Флагман Huawei 2017 года получил EMUI 10 в России
6
Цена Sony PlayStation 4 Pro на 1 ТБ опустилась ниже 27 000 рублей в России
6
В сети появился полноценный трейлер культовой S.T.A.L.K.E.R. 2, который оказался работой известного блогера
8
Новая технология Asus обеспечит 18% прирост производительности игровым процессорам AMD Ryzen на материнских платах серии В550
18
PES 2021 не будет
4
Видеокарт NVIDIA Turing не хватает на всех желающих
49

Популярные статьи

Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
123
Большой обзор материнских плат на чипсете B550
40
Intel QQBY (Инженерный образец 9900k) в меметичной Asus Maximus VIII Hero
86
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт - июнь 2020
36
Яндекс назвал топ-10 самых популярных видеоигр у российских пользователей за год
27
Обзор и тест корпуса be quiet! Pure Base 500DX
25
Data Scientist - профессия мечты для продвинутого энтузиаста
29
AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X в игре Far Cry 5 - тест с 6 видеокартами
40
Sony PlayStation 5: Все, что известно о консоли следующего поколения. Часть 2
3

Сейчас обсуждают

Beta Version
17:57
Потому что уже давно есть 2700X и 3700X.
AMD выиграет от выхода новых консолей больше, чем сама ожидает
Inqizitor
17:55
Стереодинамики? Серьезно? Там максимум на одном торце сколхозили.
М.Видео предлагает новые iPhone 11 с кэшбеком до 15 000 рублей
Ralari
17:53
О5 ЗистаХ выдал очередное Г. Что мешает апгрейдить комп по мере поступления и не рушить мосх? Увидел выгодную цену на нормальные детали - купил. Так и бабло экономится и комплектуха всегда свежая. Не ...
Планируем выгодный и эффективный апгрейд компьютера на несколько лет вперед
Demonic89
17:52
Имеется подобный экземпляр, QQBY, материнка asrock z390 phantom gaming itx/ac, Vcore 1.31v, Cache 4.3Ghz, 4.7Ghz (offset 0). Пока стабильно, при поднятии частоты кэша присутствуют спонтанные перезагру...
Intel QQBY (Инженерный образец 9900k) в меметичной Asus Maximus VIII Hero
Roditch
17:50
Неожиданно, оказывается реобас для компа или что-то подобное в отсек 5.25 - это жуткий пережиток. Да и оптические приводы ещё используется, хотя уже не так часто.
Обзор и тест корпуса be quiet! Pure Base 500DX
pOdOnOg
17:49
Вроде в ноябре обычно колда выходит, го еще перенос...
Релиз Cyberpunk 2077 отложили ещё на два месяца
Иван Фень
17:47
Гробина лютая конечно
Новое фото живого сравнения размеров PlayStation 5 и Xbox One X
DarkShaman
17:46
>> AMD Zen 2 с восемью ядрами и 16 потоками. Работать он будет с переменной тактовой частотой 3,5 ГГц. >> AMD RDNA 2 и имеет 36 вычислительных блоков с максимальной тактовой частотой 2,23 ГГц. Очень...
Sony PlayStation 5: Все, что известно о консоли следующего поколения. Часть 2
pOdOnOg
17:45
Зато когда что-то на метакритик под 10-ку залетает, то воу игра божетвенна, а тут уже вроде как и дилемма, верить или не верить...
Игроки бомбардируют The Last of Us Part II отрицательными оценками на Metacritic
Haustmyrkr
17:45
Тебе завидно что ли, хех?
Honor 30 подешевел на 7000 рублей с начала продаж – флагманская камера, 5x зум, Kirin 985 и NFC
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем