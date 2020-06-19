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Сегодня подробно описаны предполагаемые спецификации игровых видеокарт NVIDIA следующего поколения GeForce RTX 3090, RTX 3080 и Titan RTX, с графическим процессором Ampere. Серия NVIDIA GeForce RTX 30 будет иметь совершенно новую графическую архитектуру и другие ключевые функции, которые обеспечивают более высокую производительность в играх нового поколения AAA и оснащены графическим процессором GA102.

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Существует несколько слухов о серии GeForce RTX 30 с момента утечки в прошлом месяце. Но почти постоянно пишут одно - GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 станут первыми картами с игровыми графическими процессорами Ampere Gaming. Последняя версия спецификаций пришла от Kopite7kimi и KatCorgi, которые не только показали характеристики в текущем месяце (KatCorgi), но и Kopite7kimi был более точен в своих предыдущих утечках для графического процессора A100.

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NVIDIA GeForce RTX 3090 - самая быстрая игровая видеокарта Ampere, которая оснащена графическим процессором GA102-300-A1. Сообщают, что графический процессор GA102-300-A1 состоит из 5248 ядер CUDA или 82 SM, что на 20% больше ядер по сравнению с GeForce RTX 2080 Ti. В описании памяти заявлено, что RTX 3090 получит до 12 ГБ памяти GDDR6X со скоростью до 21 Гб/с и 384-битной шиной, которая сможет обеспечить пропускную способность до 1 ТБ/с.

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NVIDIA GeForce RTX 3080 - видеокарта для игр высокого класса с процессором GA102-200-Kx-A1, который будет иметь в общей сложности 68 SM или 4352 ядер CUDA, как и в RTX 2080 Ti. Сообщается, что карта получит 10 ГБ памяти GDDR6X со скоростью до 19 Гб/с и 320-битную шину с пропускной способностью 760 ГБ/с.

Видеокарта NVIDIA Titan RTX 2-го поколения будет основана на базе разблокированного графического процессора Ampere GA102-400-A1 и состоять из 5376 ядер CUDA или 84 SM. Также сообщают, что карта будет иметь 24 ГБ памяти GDDR6X и 384-битный интерфейс шины с пропускной способностью памяти 816 ГБ/с, которая ниже, чем у RTX 3090 из-за более медленной скорости 17 Гб/с, но это будет компенсировано улучшенной архитектурой памяти и вдвое большим буфером памяти, чем в RTX 3090.

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По словам, Jensen Huang, все продукты следующего поколения будут иметь одинаковую архитектуру GPU NVIDIA Ampere. Первый выход Ampere будет для облачного и исследовательского сегмента в виде графического процессора Ampere GA100, который предназначен исключительно для среды HPC, игровые карты появятся позже. На предварительном брифинге с представителями СМИ, Huang, сказал - "В конечном итоге Ampere заменит чипы Turing и Volta от Nvidia единой платформой, которая оптимизирует линейку графических процессоров Nvidia".