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AMD опровергла слух о задержке выпуска Ryzen 4000 Zen 3 "Vermeer", а Intel продолжит отставать - обновлено 17.06

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AMD на официальном брифинге подтвердила, что клиентские процессоры компании «Zen 3» готовятся к запуску в 2020 году. Это опровергает слухи о том, что процессоры Ryzen на базе «Zen 3» будут отложены до 2021 года в пользу предстоящего Ryzen 3000XT. Представитель AMD сказал, что «слухи о задержке Zen 3 неточны». Недавно AMD также опровергла слухи о том, что «Zen 3» будет основан на 5 нм техпроцессе, выпустив слайды дорожной карты микроархитектуры на недавнем мероприятии по связям с инвесторами и подтвердило выпуск «Zen 3» с микроархитектурой 7 нм.

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По словам производителей материнских плат, из-за пандемических и конкурентных причин Intel и AMD продолжали изменять свои планы и планы выпуска настольных ПК 2020 года, вызывая серьезные головные боли для цепочки поставок. Кроме того, NVIDIA и AMD также держат в секрете графики запуска своих графических процессоров следующего поколения, чтобы предотвратить ценовые манипуляции со стороны конкурентов.

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Судя по тому, как обстоят дела с обеих сторон, серия AMD Ryzen 3000, выпущенная в июле 2019 года будет по-прежнему популярной. Обновленные модели серии XT "Matisse Refresh", которые появятся в июне/июле являются важными продуктами для производителей материнских плат и стимулирования продаж во второй половине года. Также и Intel собирается официально выпустить 10-нм настольные процессоры в конце 2021 года. И если у Intel нет разработки секретного изделия за последние полтора года, то ее доля на рынке настольных компьютеров опустится до новых минимумов, а рынок процессоров AMD поднимется на 30% очень быстро.

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Опираясь на преимущества усовершенствованного процесса TSMC 7 нм серия AMD Ryzen 3000, которая запущена в июле 2019 года смогла обеспечить отличное соотношение цена/производительность и в основном продолжает оставаться лидером продаж, опережая Intel Comet Lake.

После запуска чипсета B550 16 июня производители материнских плат перешли в режим ускорения производства и вскоре появится чипсет A520. 7 июля в линейку будут добавлены три новые модели процессоров серии Ryzen 3000 под кодовым названием Matisse Refresh, включая модели Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, заменив нынешние 3900X, 3800X и 3600X соответственно. Кроме того, 21 июля будут запущены недорогие APU AMD под кодовым названием Renoir.

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По словам производителей материнских плат, продажи процессоров серии Ryzen 3000 очень высоки, поэтому AMD продлевает их жизненный цикл и определенно не захочет запускать серию Ryzen 4000 следующего поколения в сентябре, которая основана на архитектуре Zen 3 и использует 7-нм процесс TSMC EUV. Самая ранняя серия Ryzen 4000 поступит в массовое производство в конце 2020 года и пока неясно будет ли изменен анонс запуска 5-нм техпроцесса EUV в январе 2021 года на CES.

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Эта ситуация показывает, что битва настольных процессоров явно перевернулась, из-за посредственной производительности Intel Comet Lake и новых продуктов, которые появятся в конце года и останутся на 14-нм техузле, поэтому AMD решила скорректировать график перехода со старой платформы на новую. После Comet Lake Intel запустит серию моделей Rocket Lake в конце 2020 года, но все равно останется на 14-нм процессе. Первый 10-нм настольный процессор Alder Lake будет выпущен только в конце 2021 года, то есть Intel еще не полностью войдет в 10-нм эпоху еще полтора года.

Текущие наблюдения показывают, что производители материнских плат ASUS, Gigabyte, MSI и ASRock, HP, Dell, Acer и Lenovo продолжали увеличивать поставки и долю новых проектов для платформ AMD квартал за кварталом. И если Intel не сможет изменить свою дорожную карту или начать новую ценовую войну во второй половине года, то потеря доли рынка в 2021 году будет еще более серьезной не только для ПК, но и для серверов.

Кроме этого, Nvidia и AMD также очень скрытны относительно графика запуска своих графических чипов следующего поколения. Nvidia уже выпустила графический процессор A100 на основе архитектуры Ampere, разработанный для приложений AI и HPC. Ходят слухи, что новый GPU GeForce потребительского класса будет запущен в августе, а AMD будет ждать запуска новых продуктов Nvidia и затем представит в этом году новый продукт Big Navi, выпуск которого ожидается в четвертом квартале.

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