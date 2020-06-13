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Флагманский графический процессор NVIDIA следующего поколения RTX 3090 будет иметь значительно увеличенную TGP до 350 Вт. Максимальная мощность RTX 2080 Ti в некоторых вариантах составляла 260 Вт. RTX 3090 будет иметь TGP 350 Вт и TDP (только GPU) 230 Вт. Это значительное увеличение энергопотребления, которое будет сопровождаться действительно феноменальным приростом производительности.

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Это также объясняет усиленный теплоотвод, который замечен в предыдущих утечках потому, что понадобится сильное решение для охлаждения видеокарты. Полная разбивка мощности (приблизительно до нескольких ватт) приведена ниже:

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Само ядро графического процессора RTX 3090 GA102 потребляет около 230 Вт, а память - 60 Вт. МОП-транзисторы потребляют еще 30 ватт при мощности вентилятора 7 ватт. Ожидается, что потери на печатной плате будут в диапазоне 15 Вт, а потребление входной секции составит около 4 Вт. Все это составляет общую мощность 350 Вт для платы RTX 3090.

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Переход на 7-нм узел фактически снизит энергопотребление и очевидно, что NVIDIA хочет компенсировать выигрыш в энергоэффективности с 7-нм и выпустить абсолютного лидера среди GPU. Поэтому пользователи получат увеличение производительности на 40-50% по сравнению с сериями RTX 2000 и 3000. Поэтому производительность видеокарт NVIDIA будет выше, чем у аналогов AMD Radeon - только не так значительно, как у серии RTX Turing.