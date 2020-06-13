Флагманский GPU NVIDIA RTX 3090 получит мощность до 350 Вт, полная разбивка
Флагманский графический процессор NVIDIA следующего поколения RTX 3090 будет иметь значительно увеличенную TGP до 350 Вт. Максимальная мощность RTX 2080 Ti в некоторых вариантах составляла 260 Вт. RTX 3090 будет иметь TGP 350 Вт и TDP (только GPU) 230 Вт. Это значительное увеличение энергопотребления, которое будет сопровождаться действительно феноменальным приростом производительности.
рекламаЭто также объясняет усиленный теплоотвод, который замечен в предыдущих утечках потому, что понадобится сильное решение для охлаждения видеокарты. Полная разбивка мощности (приблизительно до нескольких ватт) приведена ниже:
рекламаСамо ядро графического процессора RTX 3090 GA102 потребляет около 230 Вт, а память - 60 Вт. МОП-транзисторы потребляют еще 30 ватт при мощности вентилятора 7 ватт. Ожидается, что потери на печатной плате будут в диапазоне 15 Вт, а потребление входной секции составит около 4 Вт. Все это составляет общую мощность 350 Вт для платы RTX 3090.
рекламаПереход на 7-нм узел фактически снизит энергопотребление и очевидно, что NVIDIA хочет компенсировать выигрыш в энергоэффективности с 7-нм и выпустить абсолютного лидера среди GPU. Поэтому пользователи получат увеличение производительности на 40-50% по сравнению с сериями RTX 2000 и 3000. Поэтому производительность видеокарт NVIDIA будет выше, чем у аналогов AMD Radeon - только не так значительно, как у серии RTX Turing.
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