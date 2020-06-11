Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Процессор AMD APU Ryzen 7 4700G был протестирован с очень быстрой памятью DDR4-5600 на материнской плате с чипсетом B550, что подтвердило поддержку AMD B550 разгона частоты памяти до 5600 МГц. Сначала был запущен тест AIDA64 с памятью DDR4-5600 МГц - платформа Ryzen 7 Renoir получила большую скорость 72 ГБ/с для чтения и записи, с задержкой памяти всего 72 мс. Кэш-память L1 и L2 показала 2,2 и 1,1 ГБ/с соответственно с задержкой 0,9 и 2,7 мс.

анонсы и реклама <b>9900К дешевле всего в Регарде</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже i5 10500 - Ситилинк рушит цену Битва отзывов - пришло твое время 8-] RTX 2070 - цены идут к 30 т.р. 20% скидка на Comet Lake в Ситилинке Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке! 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Из просочившегося изображения теста CPU-Z видно, что флагманская модель будет называться AMD Ryzen 7 4700G и имеет код OPN «100-000000146», который соответствует флагманской записи SKU. AMD APU Ryzen 7 4700G построен на 7-нм техпроцессе, его базовая тактовая частота составляет 3,0 ГГц, которая может быть повышена до 4,4 ГГц. Он оснащен графикой Vega и использует сокет AM4. Процессоры AMD Ryzen всегда сильно зависели от скорости оперативной памяти, поэтому приятно видеть, что платформа B550 может разогнать память до очень высоких 5600 МГц.

реклама

реклама

AMD APU Ryzen 7 4700G Renoir имеет 8 ядер и 16 потоков, что в 2 раза больше по сравнению с Ryzen 5 3400G. Чип имеет 8 МБ кэш-памяти L3 и TDP 65 Вт. Помимо этого процессор имеет 8 ядер GPU Vega и 512 потоковых процессоров. В Ryzen 7 4700G тактовые частоты GPU составляют до 2100 МГц, что на 20% больше, чем у Ryzen 9 4900H, в котором графический процессор Vega 8 работает на частоте 1750 МГц.

реклама

AMD готовит модели процессоров с TDP 35 и 65 Вт. Все APU Ryzen 4000 Renoir изначально будут поддерживать частоту DDR4-3200 МГц и для того, чтобы воспользоваться всеми преимуществами расширенного Vega iGPU необходимо использовать DRAM с более высокой частотой.

реклама

В настоящее время процессоры AMD Ryzen 3000 с 8 ядрами стоят от 280 долларов на Ryzen 7 3700X. APU 4-го поколения AMD скорее всего сохранят текущую ценовую стратегию. Ожидается, что 8 основных моделей APU Ryzen 4000 будут стоить около 200-250 долларов, а 4 бюджетных варианта получат цену около 150-200 долларов. Источники также сообщают, что запуска Ryzen 4000 APU можно ожидать в июле этого года. Процессоры будут полностью совместимы с бюджетными платформами B550 и A520.