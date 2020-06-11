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NVIDIA заменила Intel Xeon Platinum на AMD EPYC Enterprise в новом ускорителе DGX A100 AI

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Представив свой новый ускоритель DGX A100 AI Accelerator NVIDIA пошла по другому пути, в отличие от предыдущих вариантов систем DGX. В этой DGX A100 NVIDIA решила применить линейку процессоров AMD EPYC, в отличие от предыдущих моделей с Intel Xeon Platinum. В прошлом месяце было получено известие о том, что NVIDIA готовится к запуску долгожданной и широко известной микроархитектуры GPU Ampere, которая приняла форму GA100. В случае DGX A100 графические процессоры будут использовать урезанный вариант GA100.

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Технические характеристики A100:

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6 912 ядер CUDA

108 SM (потоковые мультипроцессоры)

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422 Тензорных Ядра

826mm Die Area

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54 миллиарда транзисторов

TSMC 7 нм CoWoS (чип на подложке)

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HBM2 40 ГБ

PCIe 4.0

Технические характеристики DGX A100:

8X NVIDIA A100

Всего 320 ГБ VRAM

Пропускная способность 12,4 ТБ/с

3-е поколение NVLink

Пропускная способность 600 ГБ/с

2X AMD EPYC 7742

128 ядер

256 потоков

128 линий PCIe 4.0

Системная память 1 ТБ DDR4-3200

SSD PCIe 4.0 NVMe 15 ТБ

5 PFLOPS Compute

Многим партнерство между AMD и NVIDIA может показаться нелогичным, но для обоих производителей такое партнерство весьма выгодно. Линейка процессоров AMD EPYC может похвастаться полным набором функций и этим привлекла внимание NVIDIA.

Корпоративный вице-президент центра обработки данных и прикладной инженерии, Raghu Nambiar, заявил - "Только чипы AMD EPYC 2-го поколения смогут предоставить до 64 ядер и 128 потоков с интерфейсом PCIe 4.0 в одном процессоре центра обработки данных x86 и предлагают удвоение пропускной способности ввода-вывода NVIDIA DGX A100".

Вице-президент и генеральный директор DGX Systems - NVIDIA, Charlie Boyle, заявил, что "Процессоры AMD EPYC второго поколения, используемые в новом DGX A100, обеспечивают максимальную производительность и поддержку интерфейса PCIe Gen4. NVIDIA применяет эти функции для выпуска самой мощной системы искусственного интеллекта, поддерживая совместимость с программным стеком, оптимизированным для GPU, который применяется во всем семействе DGX".

NVIDIA DGX A100 AI Accelerator будет оснащаться двумя чипами AMD EPYC 7742, получая в сумме 128 ядер и 256 потоков, системной памятью 1 ТБ DDR4-3200 и поддержкой функции PCIe 4.0, эксклюзивной для процессоров AMD EPYC, а также имея 128 полос шины PCIe 4.0.

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