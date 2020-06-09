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Аккумуляторная батарея «на миллион миль» из Китая может привести в действие ваш электромобиль Китайская CATL готова производить батарею, срок службы которой составляет 16 лет и 2 миллиона километров. Эта батарея предназначена для автомобилей модели 3, производимых на огромной фабрике Tesla недалеко от Шанхая. Amperex Technology Co Ltd в феврале заключила двухлетний контракт на поставку аккумуляторов для Tesla, которая производит электромобили Model 3 на новом заводе Giga в Шанхае.

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Китайский гигант производящий аккумуляторы для электромобилей Tesla и Volkswagen разработал силовой агрегат, который работает более миллиона миль - отраслевой ориентир и потенциальное благо для автопроизводителей, пытающихся склонить водителей к своим моделям электромобилей (EV). Современный Amperex Technology Co Ltd (CATL) готова производить батарею, срок службы которой составляет 16 лет и 2 миллиона километров (1,24 миллиона миль), заявил председатель правления Цзэн Юйцюнь в штаб-квартире компании в Нинде, в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая. По данным BloombergNEF, гарантии на батареи, используемые в настоящее время в электромобилях, охватывают около 150 000 миль или восемь лет. Продление срока службы рассматривается как серьезный шаг вперед, поскольку пакет можно использовать повторно во втором транспортном средстве. Это снизило бы стоимость владения электромобилем, что позитивно для отрасли, которая стремится восстановить импульс продаж, потерянный из-за вспышки коронавируса и снижения цен на нефть, что сделало бензиновые автомобили более конкурентоспособными.

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Опасения по поводу потери батарей и необходимости замены через несколько лет являются одним из факторов, сдерживающих принятие электромобилей потребителями. В прошлом году Tesla отметила, что, как ожидается, запустит в производство батарею, способную работать на миллион миль, а в прошлом месяце General Motors заявила, что приближается к рубежу. Это расстояние эквивалентно кругу планеты 50 раз. Прогнозируя быстрый возврат к росту для индустрии электромобилей, CATL вкладывает деньги на исследования и разработки в развитие аккумуляторных технологий. В то время как вспышка коронавируса приведет к снижению продаж в течение этого года, спрос на электромобиль возрастет в начале 2021 года.

Продажи авотомобилей с батарейным питанием увеличатся до 8,1% от всех продаж в следующем году в Китаео и до 5% в Европе, по данным Bloomberg NEF. «Пандемия может иметь продолжительный эффект в течение 2020 года, но не станет основным фактором в следующем году», - сказал Цзэн. «У нас есть большая уверенность в долгосрочной перспективе». В феврале CATL заключила двухлетний контракт на поставку аккумуляторов для Tesla, что является главным благом для китайской компании, поскольку американский лидер по производству электромобилей до сих пор в основном работал с японской корпорацией Panasonic Corp и южнокорейской LG Chem. Также клиентами CATL являются BMW и Toyota Motor Corp.

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Компания CATL открывает производственное предприятие в Германии и собирается производить более 70 процентов аккумуляторов, необходимых для BMW, который был первым клиентом. CATL также работает с Audi Volkswagen и сотрудничает с Porsche. CATL не исключила возможность строительства завода в США, хотя у компании пока нет конкретных планов.

Аккумуляторы CATL предназначены для автомобилей модели 3, производимых на огромной новой фабрике Tesla в Шанхае, поставки которой начались примерно в начале этого года. Аккумуляторы являются самой дорогой частью электромобиля, поэтому поставщики этих компонентов имеют возможность пожинать львиную долю прибыли отрасли.