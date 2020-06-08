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До этого не было материнских плат на чипсете AMD TRX40 серверного уровня, пока ASRock не представила новую Rack TRX40D8-2N2T для серверов на базе HEDT-процессоров Threadripper. Эта материнская плата рассчитана на длительное время безотказной работы, оснащена серверным VRM, сетевыми интерфейсами и микросхемой ASPEED IPMI + display + iKVM. Процессоры AMD Ryzen Threadripper HEDT поддерживают до 2 ТБ четырехканальной памяти ECC, что означает, что некоторые компании могут сократить расходы, выбрав Ryzen Threadrippers 3-го поколения вместо процессоров EPYC "Rome".

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Выполненная в форм-факторе ATX TRX40D8-2N2T оснащена одним разъемом sTRX4 с поддержкой процессоров Ryzen Threadripper 3-го поколения (включая 3990X), восемью слотами DDR4 DIMM, поддерживающими до 256 ГБ (32 ГБ на DIMM) четырехканальной памяти DDR4, с ECC или без ECC. Поддерживается частота памяти DDR4 до 3200 МГц. Сокет платы sTRX4 подключен к трем слотам PCI-Express 4.0 x16 и одному слоту PCI-Express 4.0 x8.

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Подключение к дискам включает восемь портов SATA 6 Гбит/с и два слота для SSD M.2-22110 с подключением к интерфейсу PCI-Express 4.0 x4. Подключение к сети включает в себя два порта 10 GbE, которые управляются контроллером Intel X710-AT2 и два порта 2.5 GbE с парой контроллеров Intel i225-LM. Чип ASPEED AST2500 имеет собственный порт GbE и разъем D-Sub (базовый дисплей). На плате отсутствует аудио и компания ASRock пока не раскрыла цены.