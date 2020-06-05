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Большинство пользователей были разочарованы ценами на платы с чипсетом B550 от AMD, которые значительно выше цены плат с вариантами B450 и считались отличными вариантами для бюджетных процессоров Ryzen. AMD планирует представить свои наборы микросхем A520 для производителей материнских плат по более доступной цене около 100 долларов, что делает их хорошим вариантом для бюджетных настольных ПК с AMD Ryzen 3000 Matisse и Ryzen 4000 Renoir.

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Хотя некоторые платы имеют цену близкую к 100 долларов они предлагают характеристики лучше, чем на платах B450. Для сравнения, B450 AORUS Elite стоит около 109 долларов, что ставит его рядом с B550M AORUS Elite и вариантом mATX ATX B550 AORUS Elite со стоимостью 160 долларов. Самое недорогое предложение начального уровня в линейке B550 AORUS - это плата B550M DS32 за 94 доллара, которая даже не приближается к B450 AORUS Elite, с точки зрения возможностей. Однако, поскольку производство материнских плат на чипсете B450 прекращается, а производители концентрируются на сериях B550, то неизбежно возникнет дефицит плат серии B450. Томагавк B450 от MSI, который считается одной из лучших материнских плат B450 в настоящее время стоит более 350 долларов в крупных розничных сетях Newegg и Amazon.

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Есть несколько ключевых запусков ЦП, которые AMD выпустила и планирует выпустить в ближайшие месяцы. Четырехъядерные процессоры AMD Ryzen 3 3000 серии отлично подходят для игровых ПК начального уровня, а также готовится к выпуску линейка APU Renoir Ryzen 4000 для настольных ПК. Пользователей ждали эти бюджетные варианты и материнские платы на чипсете A520 станут отличным вариантом для новых бюджетных сборок ПК с AMD Ryzen.

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ASRock готовит серию новых материнских плат серии A520 в версиях mATX и Mini-ITX, которые будут выпущены в третьем квартале 2020 года. На EEC перечислены следующие материнские платы A520, которые ожидаются от ASRock, как сообщают на Videocardz:

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A520M Pro4

A520M Pro4 R2.0

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A520M Pro4 R3.0

A520M-HDV

A520M-HDVP

A520M-HDV R2.0

A520M-HDV R3.0

A520M-HVS

A520M-HVS R2.0

A520M-ITX/ac

A520M/ac

A520M-HVS R3.0

Платы с чипсетом A520 не имеют встроенной поддержки PCIe Gen 4, даже в сочетании с процессорами Ryzen 3000/4000. AMD пропустила линейку материнских плат начального уровня серии 400, но может открыть сегмент еще раз с чипсетом A520, который должен стоить менее 100 долларов США. Материнские платы серии A520 также будут использовать 2 слота DIMM против 4 на материнских платах B550 и X570, что позволяет использовать до 64 ГБ памяти DDR4, чего более чем достаточно для сборок ПК начального уровня.