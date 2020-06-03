Thermaltake выпускает DDR4 TOUGHRAM RGB в комплектах 2x16 ГБ и 2x32 ГБ с частотой до 4000 МГц
Thermaltake объявляет о выпуске оперативной памяти большой емкости с высокой тактовой частотой - TOUGHRAM RGB 32 ГБ (2x16 ГБ) и 64 ГБ (2x 32 ГБ), которые изготовлены в черном и белом дизайне. Комплект памяти TOUGHRAM RGB 32 ГБ имеет три тактовые частоты - 3200 МГц, 3600 МГц и 4000 МГц, а TOUGHRAM RGB 64 ГБ - 3200 МГц и 3600 МГц. Для обеспечения высокой стабильности работы ПК все микросхемы хорошо экранированы и изготавливаются на десятислойной печатной плате.
Память имеет специально разработанный радиатор премиум-класса TT с десятью индивидуально адресуемыми светодиодами высокой яркости, который не только быстрее охлаждается, но и позволяет демонстрировать 16,8 миллиона цветов при бесчисленных комбинациях освещения. Память TOUGHRAM RGB объемом 32 ГБ (2 x 16 ГБ) и 64 ГБ (2 x 32 ГБ) совместима с наборами чипсетов AMD X570 и Intel Z490, а также поддерживает технологию Intel XMP 2.0. Для управления световыми эффектами пользователи могут использовать программное обеспечение NeonMaker, TT RGB Plus, TT AI Voice Control, Amazon Alexa и Razer Chroma.
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Радиатор памяти выполнен из полированного алюминия и обеспечивает хорошее рассеивание тепла для удовлетворения высокой производительности, а для отображения световых эффектов имеет десять светодиодов. Эксклюзивное программное обеспечение TOUGHRAM может легко контролировать температуру, частоту и производительность в режиме реального времени через простой интерфейс. Технология Intel XMP 2.0 Ready обеспечивает легкий разгон и оптимизацию системы с простой настройкой. Программное обеспечение памяти Thermaltake NeonMaker Lighting - это новое передовое программное обеспечение для редактирования освещения RGB. NeonMaker предоставляет различные потрясающие предустановленные световые эффекты и позволяет пользователям редактировать световые эффекты на каждой отдельной светодиодной лампе с доступом к дополнительным настраиваемым параметрам освещения.
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Световые эффекты для памяти серии Thermaltake RGB PLUS настраиваются с помощью запатентованного программного обеспечения TT RGB PLUS и специально разработанного мобильного приложения. С помощью голосового управления Thermaltake AI Voice Control можно попросить включить или выключить свет, переключить режимы освещения, затемнить свет, изменить цвет света или отрегулировать скорость мигания света.
рекламаВсе продукты Thermaltake TT RGB PLUS поддерживают сервис голосовой связи Amazon Alexa, который позволяет контролировать свет общаясь через устройство с поддержкой Alexa. С Amazon Alexa продукты TT RGB PLUS также предлагают дополнительную подсказку для проверки текущих погодных условий в вашем регионе или в любой точке мира. Все, что нужно сделать - это сказать "Alexa, скажи Thermaltake" и цвет освещения будет соответствовать погодным условиям в данном месте. На оперативную память DDR4 TOUGHRAM RGB 32 ГБ (2x16 ГБ) и 64 ГБ (2x32 ГБ) предоставляется ограниченная пожизненная гарантия. Информацию о памяти можно посмотреть на странице Thermaltake.
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