Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Thermaltake выпускает DDR4 TOUGHRAM RGB в комплектах 2x16 ГБ и 2x32 ГБ с частотой до 4000 МГц

для раздела Блоги
+
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3999р !
RTX 2080 Ti - цена РУХНУЛА
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новейший 10700K в Ситилинке
Новейший 10600K в Регарде
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Thermaltake объявляет о выпуске оперативной памяти большой емкости с высокой тактовой частотой - TOUGHRAM RGB 32 ГБ (2x16 ГБ) и 64 ГБ (2x 32 ГБ), которые изготовлены в черном и белом дизайне. Комплект памяти TOUGHRAM RGB 32 ГБ имеет три тактовые частоты - 3200 МГц, 3600 МГц и 4000 МГц, а TOUGHRAM RGB 64 ГБ - 3200 МГц и 3600 МГц. Для обеспечения высокой стабильности работы ПК все микросхемы хорошо экранированы и изготавливаются на десятислойной печатной плате.

анонсы и реклама
Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА
Новейший 10400F в Ситилинке
Новейший 10700K в Регарде
<b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке
Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Память имеет специально разработанный радиатор премиум-класса TT с десятью индивидуально адресуемыми светодиодами высокой яркости, который не только быстрее охлаждается, но и позволяет демонстрировать 16,8 миллиона цветов при бесчисленных комбинациях освещения. Память TOUGHRAM RGB объемом 32 ГБ (2 x 16 ГБ) и 64 ГБ (2 x 32 ГБ) совместима с наборами чипсетов AMD X570 и Intel Z490, а также поддерживает технологию Intel XMP 2.0. Для управления световыми эффектами пользователи могут использовать программное обеспечение NeonMaker, TT RGB Plus, TT AI Voice Control, Amazon Alexa и Razer Chroma.

реклама

Радиатор памяти выполнен из полированного алюминия и обеспечивает хорошее рассеивание тепла для удовлетворения высокой производительности, а для отображения световых эффектов имеет десять светодиодов. Эксклюзивное программное обеспечение TOUGHRAM может легко контролировать температуру, частоту и производительность в режиме реального времени через простой интерфейс. Технология Intel XMP 2.0 Ready обеспечивает легкий разгон и оптимизацию системы с простой настройкой. Программное обеспечение памяти Thermaltake NeonMaker Lighting - это новое передовое программное обеспечение для редактирования освещения RGB. NeonMaker предоставляет различные потрясающие предустановленные световые эффекты и позволяет пользователям редактировать световые эффекты на каждой отдельной светодиодной лампе с доступом к дополнительным настраиваемым параметрам освещения.

реклама

Световые эффекты для памяти серии Thermaltake RGB PLUS настраиваются с помощью запатентованного программного обеспечения TT RGB PLUS и специально разработанного мобильного приложения. С помощью голосового управления Thermaltake AI Voice Control можно попросить включить или выключить свет, переключить режимы освещения, затемнить свет, изменить цвет света или отрегулировать скорость мигания света.

реклама

Все продукты Thermaltake TT RGB PLUS поддерживают сервис голосовой связи Amazon Alexa, который позволяет контролировать свет общаясь через устройство с поддержкой Alexa. С Amazon Alexa продукты TT RGB PLUS также предлагают дополнительную подсказку для проверки текущих погодных условий в вашем регионе или в любой точке мира. Все, что нужно сделать - это сказать "Alexa, скажи Thermaltake" и цвет освещения будет соответствовать погодным условиям в данном месте. На оперативную память DDR4 TOUGHRAM RGB 32 ГБ (2x16 ГБ) и 64 ГБ (2x32 ГБ) предоставляется ограниченная пожизненная гарантия. Информацию о памяти можно посмотреть на странице Thermaltake.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Деньги вперед: главные игры июня 2020 года
21
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1650 Super
16
Intel Core i7-10700K против всех
332
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Strange Brigade
21
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Cylon 3
18
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
66
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
34
Обзор и тестирование SSD-накопителя Kingston SKC600/1024G объемом 1 Тбайт
41
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi)
49
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре F1 2018
10

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
31 мая 2020 34
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24 мая 2020 29
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
26 мая 2020 357
Intel Core i7-10700K против всех
2 июня 2020 332
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
28 мая 2020 83
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
21 мая 2020 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Флагман Samsung Galaxy Note 10 Lite сильно подешевел – цена упала на 10 000 рублей с начала продаж
7
GTX 1670 и GTX 1680 будут скоро представлены
47
Palit представила утилиту ThunderMaster для оптимизации видеокарт NVIDIA
33
В России три смартфона Huawei получат июньское обновление EMUI и Android до 10 версии
6
Энтузиаст вернул культовой игре Ведьмак 3 оригинальные анимации и продвинутую систему боя с перекатами, которая была удалена разработчиками CD Projekt RED
4
Новую стабильную прошивку MIUI 12 уже получили три смартфона, на очереди десятки устройств
3
Microsoft обновляет требования к процессору для Windows 10 версии 2004
9
Издатель Grand Theft Auto V и RDR 2 разочарован запуском Stadia и неисполненными обещаниями от Google
20
Intel отправляет процессоры Coffee Lake на свалку истории
39
Очередная порция слухов о процессорах AMD Ryzen 5000-й серии может свидетельствовать о новом застое в технологиях
50
Опубликован список устройств Huawei, которые получат обновление EMUI до версии 10.1 в июне и июле
3
Apple всё продумала — украденные iPhone во время протестов в США превратились в "кирпич"
36
Компактная пассивная и производительная сборка с AMD Ryzen 7 3700X и NVIDIA GTX 1650 Super представлена на Reddit
17
Энтузиасты показали, как может выглядеть ремастер Crysis
8
Цена Samsung Galaxy S10 Lite максимально упала с начала продаж – доступный флагман подешевел на 10 000 рублей
2
Intel призывает отказаться от эталонных тестов процессоров, а также перестать беспокоиться о цифрах в синтетических бенчмарках
110
Цена Huawei P30 Pro упала на 20 000 рублей с начала продаж
6
Apple резко обрушила стоимость iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max в Китае – цены упали на 130-300 долларов
17
За два последних месяца доля Linux выросла в 2 раза – Windows упала до минимума двухлетней давности
70
Стали известны актуальные цены на материнские платы B550 от Asus
37

Популярные статьи

Intel Core i7-10700K против всех
332
Экономим правильно при сборке компьютера
80
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Strange Brigade
21
Valorant - все, что нужно знать о новой игре, и почему она лучше CS:GO по мнению автора
48
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1650 Super
16
PlayStation 5 не за горами. Вспоминаем, как вышла PlayStation 4. Эксклюзивные игры на PS4
23
Деньги вперед: главные игры июня 2020 года
21
От 300 до 1110 долларов: как изменялись цены флагманов OnePlus в течение 6 лет
8

Сейчас обсуждают

mazahakaruss
20:29
Как появился знаменитый интернет-мем с Боромиром
Каа
20:28
Да, и на z68. Но максимальный разгон, как на моём скриншоте, т.е. максимальный множитель 43.
Повышение лимитов мощности позволяет Intel Core i7-10700 на равных соперничать с AMD Ryzen 7 3700X— тестирование TechPowerUp
Олег Макаренко
20:27
Видать, у AMD другой контракт - с журналистами. =)
AMD не испугалась 10-нм техпроцесса Intel и перехода NVIDIA на 7 нм
Kopcheniy
20:25
Штатная у планок так-то 1333, я решил спустя время попробовать на 1600, и завелось с первой попытки, пока так оставил, я слышал, что у Сандиков выше не всегда получается запрыгнуть Так и у меня Coole...
Повышение лимитов мощности позволяет Intel Core i7-10700 на равных соперничать с AMD Ryzen 7 3700X— тестирование TechPowerUp
Kopcheniy
20:25
Там множители турбобуста вроде как прибавляются. И у него еще и по шине разогнано. А насчет чипсета - да, вполне, думаю и на P67/Z68 после обновления биоса тоже попрет.
Повышение лимитов мощности позволяет Intel Core i7-10700 на равных соперничать с AMD Ryzen 7 3700X— тестирование TechPowerUp
mazahakaruss
20:23
Поправочка - с отсутствием прироста IPC. Ждем 11 поколение.
Только один процессор Intel стал финалистом конкурса European Hardware Awards
Kopcheniy
20:20
Ходили, но здравомыслящие люди уже тогда поняли что вряд ли, слишком мал перерыв между двумя поколениями. Лично мой прогноз изначально был на середину/конец осени.
Стало известно, какие процессоры AMD Ryzen будут бороться с Intel Core 10-го поколения до начала 2021 года
Eisbrecher
20:19
Куча информации, никак не относящейся к моему комментарию. Вы заявляете, что ТДП к энергопотреблению не имеет НИКАКОГО отношения. На основании чего вы делаете такие заявления? Маааленькая наводка: вы...
AMD Ryzen 5 3600 – лучший универсальный процессор в 2020 году, а Intel Core i9-10900K – идеальный выбор для геймера по версии Tech Spot
Kopcheniy
20:19
А МСЕ, по-вашему, для чего внедрили? Чтобы проц не упирался в лимиты и работал на более высоких частотах.
MSI гарантирует лучший разгон заблокированных процессоров Intel на своих материнских платах B460 и H410
3r1s0n
20:15
И поэтому ты всем советуешь брать встройку Интел.
AMD не скрывает намерений оснастить гибридные процессоры графикой RDNA 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем