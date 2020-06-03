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Thermaltake объявляет о выпуске оперативной памяти большой емкости с высокой тактовой частотой - TOUGHRAM RGB 32 ГБ (2x16 ГБ) и 64 ГБ (2x 32 ГБ), которые изготовлены в черном и белом дизайне. Комплект памяти TOUGHRAM RGB 32 ГБ имеет три тактовые частоты - 3200 МГц, 3600 МГц и 4000 МГц, а TOUGHRAM RGB 64 ГБ - 3200 МГц и 3600 МГц. Для обеспечения высокой стабильности работы ПК все микросхемы хорошо экранированы и изготавливаются на десятислойной печатной плате.

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Память имеет специально разработанный радиатор премиум-класса TT с десятью индивидуально адресуемыми светодиодами высокой яркости, который не только быстрее охлаждается, но и позволяет демонстрировать 16,8 миллиона цветов при бесчисленных комбинациях освещения. Память TOUGHRAM RGB объемом 32 ГБ (2 x 16 ГБ) и 64 ГБ (2 x 32 ГБ) совместима с наборами чипсетов AMD X570 и Intel Z490, а также поддерживает технологию Intel XMP 2.0. Для управления световыми эффектами пользователи могут использовать программное обеспечение NeonMaker, TT RGB Plus, TT AI Voice Control, Amazon Alexa и Razer Chroma.

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Радиатор памяти выполнен из полированного алюминия и обеспечивает хорошее рассеивание тепла для удовлетворения высокой производительности, а для отображения световых эффектов имеет десять светодиодов. Эксклюзивное программное обеспечение TOUGHRAM может легко контролировать температуру, частоту и производительность в режиме реального времени через простой интерфейс. Технология Intel XMP 2.0 Ready обеспечивает легкий разгон и оптимизацию системы с простой настройкой. Программное обеспечение памяти Thermaltake NeonMaker Lighting - это новое передовое программное обеспечение для редактирования освещения RGB. NeonMaker предоставляет различные потрясающие предустановленные световые эффекты и позволяет пользователям редактировать световые эффекты на каждой отдельной светодиодной лампе с доступом к дополнительным настраиваемым параметрам освещения.

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Световые эффекты для памяти серии Thermaltake RGB PLUS настраиваются с помощью запатентованного программного обеспечения TT RGB PLUS и специально разработанного мобильного приложения. С помощью голосового управления Thermaltake AI Voice Control можно попросить включить или выключить свет, переключить режимы освещения, затемнить свет, изменить цвет света или отрегулировать скорость мигания света.

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