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Fujitsu объявила о выпуске семи новых моделей ноутбуков LIFEBOOK с Windows 10 и новейшими процессорами Intel Core 10-го поколения. Расширяя линейку своих мобильных продуктов Fujitsu продолжит поддерживать инициативы по удаленной работе в рамках преобразования стиля работы клиентов.

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Новые модели LIFEBOOK U7310 (13,3 дюймов), LIFEBOOK U7410 (14 дюймов) и LIFEBOOK U7510 (15,6 дюймов) готовы к использованию с распространенными репликаторами портов, которые обеспечивают лучшие в своем классе возможности подключения. Веб-камеры ноутбуков оснащены новой защитной шторкой камеры для предотвращения несанкционированного взлома и доступа. LIFEBOOK U7310 также поставляется с дополнительным фильтром ePrivacy, который позволяет пользователям защитить экран от постороннего просмотра всего одним нажатием.

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В серии ультрамобильных 13,3" ноутбуков Fujitsu предложит LIFEBOOK U9310 в очень легком исполнении и трансформируемый LIFEBOOK U9310X с поворотным дисплеем на 360-градусов и пером. Серия U9 совместима с Intel Project Athena, что обеспечивает пользователям высокую производительность и длительное время автономной работы. Его быстрое включение/выключение в режиме ожидания Windows 10 Modern Standby не только обеспечивает быстрое возобновление работы, но и позволяет системе оставаться в режиме ожидания с низким энергопотреблением.

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Пять моделей серии LIFEBOOK U сертифицированы Microsoft Secured Core PC3, предлагая наиболее защищенную Windows 10 со встроенным аппаратным и программным обеспечением, а также защитой идентификационных данных по технологии Fujitsu PalmSecure.

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Серия ноутбуков LIFEBOOK E - это универсальная замена рабочего стола для удаленной работы. Благодаря большому экрану и масштабируемости, необходимой для работы в офисе, серия LIFEBOOK E предлагает LIFEBOOK E5410 (14 дюймов) и LIFEBOOK E5510 (15,6 дюймов). Эти модели оснащены новейшим процессором Intel Core 10-го поколения, максимальным объемом памяти до 64 ГБ, возможностью установки SSD емкостью до 1 ТБ и поддержкой новейших высокоскоростных Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.

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Каждый ноутбук Fujitsu обеспечивает высокую надежность благодаря уникальному сочетанию хорошего инжиниринга и японского качества, а также более чем 30-летнему опыту для удовлетворения потребностей бизнес-вычислений. Продажи новых моделей будут развернуты в Азии с сегодняшнего дня.