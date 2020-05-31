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Обновленные недорогие и производительные ноутбуки MSI Modern 14 с AMD Ryzen 4000 выйдут в июне всего от $650

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MSI готовится к выпуску обновленных ноутбуков Modern 14 с 7-нм мобильными процессорами AMD APU Ryzen "Renoir" серии 4000. Так как это только аппаратное обновление, ноутбуки Modern 14 с процессорами AMD имеют тот же дизайн, что и их аналоги с чипами Intel. Чтобы избежать путаницы, MSI маркирует версии ноутбуков с AMD обозначением B4M, в то время как модели Intel имеют суффикс B10R.

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Ноутбук Modern 14 AMD оснащен алюминиевым корпусом и доступен в цветах Onyx Black или Bluestone. Дизайн ноутбука имеет соотношение экрана к корпусу 90% и очень тонкие рамки, а 14-дюймовая IPS-панель получила разрешение Full HD (1920 x 1080 пикселей). Modern 14 поставляется с эргономичной клавиатурой и белой подсветкой для комфортной работы в темноте. В настоящее время в семействе AMD Renoir есть пять процессоров Ryzen 4000 U-серии на архитектуре Zen 2. MSI предлагает ноутбуки Modern 14 с AMD Ryzen 5 4500U и Ryzen 7 4700U. Первый представляет собой шестиядерный APU с шестью потоками, который оснащен базовой частотой 2,3 ГГц и повышенной 4 ГГц, а второй - восьмиядерный чип с восемью потоками работает с базовой частотой 2 ГГц и увеличенной 4,1 ГГц.

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В предыдущих моделях Modern 14 использовалась комбинация чипов Intel 10-го поколения Comet Lake U-серии и видеокарт начального уровня Nvidia GeForce MX350 или MX330. Варианты на базе AMD Ryzen 4000 лучше из-за того, что APU имеют приличную интегрированную графическую мощность. Ноутбуки с AMD Ryzen 5 4500U оснащены шестью вычислительными блоками Vega с тактовой частотой 1500 МГц, а Ryzen с 7 4700U имеют семь блоков Vega с тактовой частотой 1600 МГц.

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Самая большая разница в моделях с AMD и Intel в слотах памяти DDR4 SO-DIMM. Версия Intel Modern 14 имеет только один слот с поддержкой модулей DDR4-2666 и емкостью максимум 32 ГБ. Версии ноутбуков с AMD имеют два слота, которые поддерживают модули DDR4 с частотой до 3200 МГц и возможностью увеличения объема поддерживаемой памяти до 64 ГБ. Для дисков SSD имеется только один слот M.2 PCIe 3.0, но он совместим как с дисками на шине PCIe, так и с SATA. MSI указывает две возможные комбинации подключения к интернету с Wi-Fi 5 и Bluetooth 5 или с Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1.

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Порты ввода/вывода на Modern 14 включают два порта USB 2.0 Type-A, один порт HDMI (4K и 30 Гц) и один порт USB 3.2 Gen 1 Type-C. Имеется 3,5-мм комбинированный разъем для микрофона и наушников, а также встроенный картридер microSD. Звук поступает через два динамика по 2 Вт. MSI оснащает Modern 14 трехэлементной литий-полимерной батареей мощностью на 52 Втч. Процессоры ноутбуков APU Ryzen 5 4500U и Ryzen 7 4700U имеют мощность всего 15 Вт, поэтому аккумулятор обеспечивает до 10 часов непрерывной работы. Ноутбуки поставляются с операционной системой Windows 10 Home или Pro.

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Ноутбуки MSI Modern 14 будут предлагаться в вариантах с AMD Ryzen 5 4500U, 8 ГБ DDR4-2666 и SSD M.2 NVMe PCIe 256 ГБ по цене всего 650 долларов, а с AMD Ryzen 7 4700U и идентичными базовыми характеристиками стоит 750 долларов. Предполагаемое время выпуска - начало июня.

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