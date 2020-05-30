Заказы на новую VR-гарнитуру HP Reverb G2 с разрешением 2K и широкой совместимостью будут доступны с 28 мая
Компания HP Inc. анонсировала новейшую VR-гарнитуру HP Reverb G2, созданную в сотрудничестве с лидерами отрасли Valve и Microsoft. HP Reverb G2 - это VR-гарнитура с высоким разрешением изображения и передовой оптикой среди крупнейших поставщиков, которая обеспечивает отслеживание глаз, пространственное трехмерное аудио, слежение за руками, комфорт при ношении и поддержку "Plug and Play" для Windows Mixed Reality и SteamVR.
HP тесно сотрудничала с Valve и Microsoft, чтобы предоставить клиентам передовые технологии просмотра контента, качественное аудио и слежение за контролерами, а также свободную интеграцию с Windows Mixed Reality и SteamVR. В Reverb G2 сохранены лучшие элементы модели HP Reverb G1, в т. ч. ЖК-дисплеи с высоким разрешением, облегченная конструкция, улучшенный звук с новыми динамиками, которые обеспечивают пространственное аудио, а слежение за руками с 4-мя камерами позволяет в 2 раза увеличить точность слежения за контроллерами и повысить комфорт при длительных сеансах виртуальной реальности. HP Reverb G2 - это виртуальная гарнитура предназначенная для игр, разработки игр, работы и обучения.
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Ключевые характеристики HP Reverb G2:
рекламаИммерсивный просмотр: новые линзы, созданные компанией Valve, обеспечивают отличное визуальное восприятие благодаря оптике и уменьшенной полосе RGB с разрешением 2K на каждый глаз. Гарнитура позволяет свободно читать текст и отображает более четкие текстуры, с меньшей задержкой, с полем обзора 114 градусов и 6-ю степенями свободы.
Слушайте в 3D с помощью объемного звука: новые динамики располагаются на расстоянии 10 мм от уха, обеспечивая повышенный комфорт при настройке и звучании. Кроме того, новое решение готово к прослушиванию объемного аудио, позволяя пользователю испытать естественное трехмерное пространство в мирах виртуальной реальности, с поддержкой объемного звука от Microsoft и нового формата объемного звука HP Labs, основанного на искусственном интеллекте с обработкой сигналов и акустики.
рекламаКонтроллеры гарнитуры снабжены интуитивно-понятными функциями управления и оптимизированной компоновкой кнопок, лучшей совместимостью приложений и игр, а также с возможностью легкого сопряжения и настройки через Bluetooth "из коробки". Четыре камеры гарнитуры позволяет в 2 раза увеличить отзывчивость контроллеров, поддерживая 6 степеней свободы без внешних датчиков или маяков.
Комфорт длительного ношения: гарнитура HP Reverb G2 поставляется с увеличенной подушкой для лица и лучшим распределением веса, более удобным при длительных VR-сеансах, со сменными прокладками для лица и удобством чистки между сеансами. Также можно легко повернуть маску вверх на 90 градусов для выхода из виртуального в реальный мир.
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VR-гарнитура HP Reverb G2 имеет поддержку платформы Windows Mixed Reality, позволяющую работать по принципу "Plug and Play" с последними сборками Windows, гарантирует быструю и простую, настройку и совместимость с сервисом SteamVR для доступа к любимым играм и приложениям виртуальной реальности. Заказы на HP Reverb G2 будут доступны с 28 мая на веб-сайте HP.com и на домашней странице SteamVR со стоимостью 600 долларов. Для получения дополнительной информации посетите страницу гарнитуры здесь.
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