Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

AMD Ryzen 5000 "Warhol" Zen 3 выпустят на 7-нм, а Ryzen 6000 "Raphael" Zen 4 на 5-нм процессе TSMC

для раздела Блоги
27
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3999р !
Новейший 10700K в Ситилинке
10400F за копейки в Регарде, жми
Новейший 10600K в Регарде
MSI Gaming 2080 Ti - цена упала на порядок
Новейший 10400F в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В недавнем отчете Digitimes заявлено, что AMD планирует сделать неожиданный переход к техпроцессу TSMC 5нм+ в преддверии запуска на CES 2021. Выпущенный слайд AMD показывает, что чипы компании на базе "Warhol" (которые следуют за "Vermeer") также основаны на 7-нм техпроцессе, а следующий "Raphael" - на 5-нм техпроцессе. Если это так, то анонс на CES 2021 скорее всего будет с 7-нм чипами, а не с 5-нм.

анонсы и реклама
Новейший 10700K в Регарде
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА
<b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке
2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать
Ryzen 4000 серии в Ситилинке

На CES 2021 узнаем не только о том, что "Warhol" - это кодовое имя процессоров серии Ryzen 5000, разработанных для смены "Vermeer", но и о том, что "Raphael" - это кодовое имя для серии Ryzen 6000. Он будет основан на Zen 4 и будет иметь 5-нм техпроцесс TSMC, что также подтверждает - AMD не намерена останавливать свою агрессивную стратегию в отношении смены узлов.

реклама

MebiuW в Твиттере также отметил, что правила проектирования N7 не совпадают с N5, поэтому неожиданный переход на 5 нм не может быть возможен за такой короткий промежуток времени:

реклама


реклама

WikiChip показывает дорожную карту узла процессов TSMC и как они будут развиваться:

TSMC 7 нм (N7P)

реклама

+ 7% производительности при такой же мощности по сравнению с N7

10% экономии энергии при такой же производительности по сравнению с N7;

TSMC 7 нм (N7+)

+ 10% производительности при такой же мощности по сравнению с N7

15% экономии энергии при такой же производительности по сравнению с N7;

TSMC 5 нм (N5)

+ 15% производительности при такой же мощности по сравнению с N7

30% экономии энергии при такой же производительности по сравнению с N7;

TSMC 5 нм (N5P)

+ 7% производительности при такой же мощности по сравнению с N5

15% экономии энергии при такой же производительности по сравнению с N5.

Как можно видеть, переход от техпроцесса N7 к N5 является большим и фактически не учитывает увеличения плотности. Переход к более низкому процессу не только приводит к более высокой экономии от масштаба, но и позволяет разместить больше транзисторов в одном и том же пространстве. Тем не менее, эта утечка противоречит отчету DigiTimes, которая говорит, что инженерные образцы Zen 3 уже были изготовлены по процессу N7P. Если это так, то было бы очень сложно перенести его на N5 за короткий промежуток времени, но должно быть легко перенести его на N7+ - узел, основанный на EUV, который будет предлагать гораздо более высокие тактовые частоты и экономию энергии.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре F1 2018
2
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi
18
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
63
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX Vega 56 в связке с процессором Core i5-9400F
31
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490 Godlike
38
Встречаем новую платформу Intel LGA 1200 и тестируем материнскую плату ASUS ROG Maximus XII Formula на чипсете Z490
20
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
325
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре F1 2019
14
Битва процессоров: Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
29
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
29

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24 мая 2020 29
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 мая 2020 22
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
26 мая 2020 325
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
21 мая 2020 36
Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0
23 мая 2020 121
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
18 мая 2020 96

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарта AMD Radeon 6900ХТ Big Navi на 30% обходит NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, но проигрывает GeForce RTX 3080 Ti в чистой производительности
112
Стартовала бесплатная раздача отличного гибрида ролевой игры и пошаговой стратегии с очень положительными отзывами в Steam
22
Metro Exodus официально очистили от Denuvo
38
Samsung Galaxy S10 подешевел на 35 000 рублей – самая низкая цена флагмана 2019 года с начала продаж
17
MSI официально подтвердили, что материнские платы B450 и X470 с 16MB чипами под BIOS без приставки MAX тоже получат поддержку Zen3 и Ryzen 4000
87
AMD Ryzen 3 3300X выходит безоговорочным победителем в споре с Intel Core i3-10100 и Ryzen 3 3100 — тестирование Jarrod'sTech
150
Новые процессоры Ryzen получат высокую стоимость и +200 МГц тактовой частоты – 12-ядерный Ryzen 9 3900XT оценён в 545 евро
52
AMD Zen 3 поколения Ryzen 4000 будут использовать 5-нм техпроцесс TSMC
64
4 старых флагмана Huawei получили стабильную прошивку EMUI 10 на Android 10
8
Названы лучшие процессоры для игрового компьютера, рабочей станции и разгона по версии Gamers Nexus
64
Процессоры AMD Ryzen 6000 могут стать первыми в мире решениями на 6-нм техпроцессе
36
Падение стоимости настольных процессоров AMD продолжается — Ryzen 7 3700X и Ryzen 5 3600 можно приобрести на 7-16 % дешевле
144
Xiaomi Redmi Note 8 потерял 50% стоимости – самая низкая цена на самый сбалансированный смартфон на рынке
17
Redmi Karna получит MediaTek Dimensity 1000+, частоту обновления экрана 144 Гц и датчик Sony IMX686 на 64 Мп
5
Процессоры AMD Ryzen 4000 могут стать самым большим технологическим прорывом за последние 10 лет – высокие тактовые частоты, 5-нм техпроцесс и выход в 2021 году
98
AMD и TSMC раньше срока переводят процессоры Ryzen 4000 на усовершенствованный техпроцесс, Zen 3 на 5-нм+ уже в конце 2020 года
85
Дата и подробности презентации игровой приставки PlayStation 5 стали известны за неделю до анонса
8
Эксперты выяснили, какой процессор лучший для сборки недорогого игрового компьютера – AMD Ryzen 5 3600 против Intel Core i5-10400 по мнению Techspot
67
MSI дарит до 50 долларов в Steam при покупке материнских плат на чипсете Intel Z490
13
Новейшие видеокарты AMD Radeon 6900ХТ и 6800ХТ обойдут RTX 2080 Ti, но уступят RTX 3080 Ti - новые данные от портала AdoredTV
27

Популярные статьи

Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
63
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi
18
Windows 10 May 2020 Update: Обзор нового обновления
25
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре F1 2018
2

Сейчас обсуждают

markz0R
11:09
ВОТ уже давно оптимизирован под многоядерные процессоры
Выясняем, почему большая часть игр на ПК имеет оптимизацию под 1 ядро, и когда ждать улучшений на примере World of Tanks
Evgeny Minaev
11:09
Попробовал обновить виртуальную машину. Результат - моргает экран и не работают диалоговые окна. поменял (с не работающими диалоговыми окнами!!!) драйвер карты - помогло.
Microsoft не рекомендует устанавливать новую версию Windows 10 – найдено не менее 10 критических проблем в первый же день
Каа
11:09
Нет, я с вами не соглашусь.. мне ближе китайское построение "стереть из истории и памяти", а то мы сейчас до важности Гитлера договоримся...
AMD Ryzen 5000 "Warhol" Zen 3 выпустят на 7-нм, а Ryzen 6000 "Raphael" Zen 4 на 5-нм процессе TSMC
Ринат Кучаев
11:09
Сам измерял?
AMD Ryzen 5000 "Warhol" Zen 3 выпустят на 7-нм, а Ryzen 6000 "Raphael" Zen 4 на 5-нм процессе TSMC
enzolas
11:09
К Интел это полудохлая собака, не сумевшая взять кость размером в 10 нм.
Эксперты выяснили, какой процессор лучший для сборки недорогого игрового компьютера – AMD Ryzen 5 3600 против Intel Core i5-10400 по мнению Techspot
rainaustin
11:08
Вот бы такое на UE5 с нормальным графеном и дикими скоростями.
Вдохновлённый Quake и Doom ретро-шутер Wrath Aeon of Ruin выйдет из раннего доступа лишь в следующем году
enzolas
11:08
Раньше Интел нас кормил 3% в год, а теперь скорости другие. Ваше железо устареет быстрее чем вы думаете.
Эксперты выяснили, какой процессор лучший для сборки недорогого игрового компьютера – AMD Ryzen 5 3600 против Intel Core i5-10400 по мнению Techspot
b00german
11:07
Чушатина, все норм работает, опять криворукие дауны " у миня не работает, памагитяяя"
Microsoft не рекомендует устанавливать новую версию Windows 10 – найдено не менее 10 критических проблем в первый же день
Каа
11:06
Ахаха) размечтался))
AMD Ryzen 5000 "Warhol" Zen 3 выпустят на 7-нм, а Ryzen 6000 "Raphael" Zen 4 на 5-нм процессе TSMC
Inttz
11:06
Так и ты прочитай и мимо пройди,зачем прикрываешься обвиняя других
AMD Ryzen 5000 "Warhol" Zen 3 выпустят на 7-нм, а Ryzen 6000 "Raphael" Zen 4 на 5-нм процессе TSMC
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем