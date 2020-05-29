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В недавнем отчете Digitimes заявлено, что AMD планирует сделать неожиданный переход к техпроцессу TSMC 5нм+ в преддверии запуска на CES 2021. Выпущенный слайд AMD показывает, что чипы компании на базе "Warhol" (которые следуют за "Vermeer") также основаны на 7-нм техпроцессе, а следующий "Raphael" - на 5-нм техпроцессе. Если это так, то анонс на CES 2021 скорее всего будет с 7-нм чипами, а не с 5-нм.

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На CES 2021 узнаем не только о том, что "Warhol" - это кодовое имя процессоров серии Ryzen 5000, разработанных для смены "Vermeer", но и о том, что "Raphael" - это кодовое имя для серии Ryzen 6000. Он будет основан на Zen 4 и будет иметь 5-нм техпроцесс TSMC, что также подтверждает - AMD не намерена останавливать свою агрессивную стратегию в отношении смены узлов.

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MebiuW в Твиттере также отметил, что правила проектирования N7 не совпадают с N5, поэтому неожиданный переход на 5 нм не может быть возможен за такой короткий промежуток времени:

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WikiChip показывает дорожную карту узла процессов TSMC и как они будут развиваться:

TSMC 7 нм (N7P)

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+ 7% производительности при такой же мощности по сравнению с N7

10% экономии энергии при такой же производительности по сравнению с N7;

TSMC 7 нм (N7+)

+ 10% производительности при такой же мощности по сравнению с N7

15% экономии энергии при такой же производительности по сравнению с N7;

TSMC 5 нм (N5)

+ 15% производительности при такой же мощности по сравнению с N7

30% экономии энергии при такой же производительности по сравнению с N7;

TSMC 5 нм (N5P)

+ 7% производительности при такой же мощности по сравнению с N5

15% экономии энергии при такой же производительности по сравнению с N5.

Как можно видеть, переход от техпроцесса N7 к N5 является большим и фактически не учитывает увеличения плотности. Переход к более низкому процессу не только приводит к более высокой экономии от масштаба, но и позволяет разместить больше транзисторов в одном и том же пространстве. Тем не менее, эта утечка противоречит отчету DigiTimes, которая говорит, что инженерные образцы Zen 3 уже были изготовлены по процессу N7P. Если это так, то было бы очень сложно перенести его на N5 за короткий промежуток времени, но должно быть легко перенести его на N7+ - узел, основанный на EUV, который будет предлагать гораздо более высокие тактовые частоты и экономию энергии.