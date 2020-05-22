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AMD планирует обновить список процессоров, чтобы противостоять процессорам семейства Intel Core 10-го поколения "Comet Lake-S" для настольных ПК. Под кодовым названием "Matisse Refresh" процессоры AMD будут изготовлены на основе микроархитектуры Zen 2 7-нм, только с увеличенной тактовой частотой и инновациями в области CCD/CCX подобные тем, которые добавили в Ryzen 3300X.

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В нынешнем виде и по новой цене в 410 долларов AMD Ryzen 9 3900X выглядит привлекательнее i9-10900K и i7-10700K, однако конкурентоспособность 3800X и 3700X может снизиться под давлением со стороны серии i7-10700 (K, KF, non-K и F), а также серии Core i5-10600. В связи с этим выходят слухи о том, что Ryzen 7 3750X и Ryzen 7 3850X увидят свет в ближайшее время, с анонсом в начале июня и доступностью на рынке в начале июля.

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Слухи о "Matisse Refresh" приобрели популярность, когда редактор WCCFTech, Hassan Mujtaba, выставил в Твиттере слайд из презентации GIGABYTE для материнских плат AMD B550, в которой упоминается собственная интерпретация GIGABYTE "дорожной карты" процессоров AMD.

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В нем перечислены все микроархитектуры ЦП для платформы AM4, а рядом с "Matisse" стоит "& Refresh" подтверждая, что "Matisse Refresh" является реальным. "Обновление" микроархитектуры процессоров даже не требует каких-либо физических изменений в конструкции процессора, количестве ядер или архитектуре. На слайде также рассказывается о разработках AMD, которая в августе представила настольный чипсет A520 начального уровня, который будет поддерживать PCIe gen 4 в сочетании с мощным процессором.