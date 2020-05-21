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В настольных процессорах AMD APU Ryzen "Renoir" 4-го поколения, которые основаны на микроархитектуре Zen 2 может отсутствовать поддержка интерфейса PCI-Express 4.0, намекает страница будущей материнской платы на чипсете AMD B550 от BIOSTAR. Ранее AMD уже объявила, что чипсет B550 не поддерживает третье поколение процессоров "Picasso". На мобильной платформе процессоров серии Ryzen 4000H и 4000U нет поддержки интерфейса PCIe 4.0, но ожидалось, что AMD включит поколение 4.0 для настольной платформы с сокетом AM4.

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Процессоры APU Ryzen "Renoir", как и его предшественники, резервирует только 8 линий PCIe в PEG (дискретная графика PCI-Express или основной слот x16, который обычно используется для видеокарт). Если бы эти линии были 3-го поколения, то даже более новые графические карты, такие как AMD Navi RX 5700 XT или NVIDIA следующего поколения Ampere, должны были бы обойтись скоростью интерфейса PCI-Express 3.0 x8.

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На некоторых будущих материнских платах, таких как B550 AORUS Master от GIGABYTE, линии PCIe Gen 4.0 из слота PEG используются совместно с парой дополнительных слотов M.2. Таким образом, у вас останется только один из трех функциональных слотов M.2, самый верхний из которых непосредственно подключен к сокету AM4. Отсутствие поддержки интерфейса версии Gen 4.0 означает, что шина платы с чипсетом между B550 "Renoir" и X570 будет работать, как PCI-Express 3.0 x4. Начиная с процессоров "Matisse" или "Vermeer" шина PCI-Express материнской платы на чипсете AMD B550 будет работать на скорости версии PCIe 4.0 x16.