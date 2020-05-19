Недорогие телевизоры от $325 Honor X1 Smart TV 4K с обработкой видео до 8K выпустят 25 мая
Honor сделала первый выход на рынок Smart TV в прошлом году с запуском телевизоров Honor Smart Screen. Honor X1 Smart TV - совершенно новая серия и несомненно будет конкурировать с линейкой телевизоров Xiaomi. Серия Honor X1 доступна в трех диагоналях - 50, 55 и 65 дюймов. В телевизорах используется дисплей сверхвысокой четкости с разрешением 4K, соотношением экрана к корпусу 94% и тонкими рамками.
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Новая серия Smart TV включает обновленное и улучшенное воспроизведение аудио и видео. Изображение экрана поддерживает широкий цветовой охват 92% DCI-P3 и технологию улучшения качества изображений AI. Кроме этого, телевизор поставляется с технологией MEMC, которая обеспечивает динамическую компенсацию изображения в реальном времени.
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Что касается качества звука, Honor X1 получил четыре динамика мощностью 10 Вт и две независимые звуковые камеры объемом 0,5 л, которые обеспечивают объемный звук театрального уровня. Телевизоры также имеют большой звуковой резонатор 1L, регулировку звука эквалайзером с усовершенствованным алгоритмом обработки звука Huawei Histen.
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В базовой комплектации серия Honor X1 Smart TV оснащена четырехъядерным процессором Honghu 818 с частотой 1,5 ГГц, который способен декодировать видео разрешения 4K и 8K. Телевизоры поставляются с 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ постоянной памяти, но могут быть и другие варианты памяти. Телевизоры Honor X1 доступны для предварительного заказа со стоимостью за модель диагональю 55 дюймов всего около $325 и за 65 дюймов $465, продажи начнутся с 25 мая.
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