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На конференции новых продуктов "Smart Life" 18 мая представлен первый в мире планшет Honor Tab V6 с поддержкой сети 5G и нового стандарта Wi-Fi 6+. Планшет имеет флагманский чип Kirin 985 7нм, 10,4-дюймовый экран, функции разделенного экрана и одновременной работы с несколькими окнами, интеллектуальный стилус Magic-Pencil и т.д.

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Планшет Honor V6 использует разрешение экрана 2K с площадью охвата фронтальной панели 84% и поддерживает двухрежимный полнофункциональный Netcom 5G, который охватывает все диапазоны. Поддержка Wi-Fi 6+ включает максимальную скорость передачи данных 2,4 Гбит/с. Планшет имеет мощный встроенный аккумулятор емкостью 7250 мАч со временем автономной работы - 13 часов просмотра видео 1080p, 8 часов работы в режиме игры или 10,5 часов интегрированной работы в офисе. Honor V6 оснащен четырьмя динамиками с широкой амплитудой частот, глубокими басами и ярко выраженными высокими частотами.

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С точки зрения программного обеспечения Honor Tablet V6 поддерживает совместную работу на нескольких окнах, а при подключении к мобильному телефону может выполнять совместные операции на большом и маленьком экране. В Honor V6 также добавлен интеллектуальный стилус Magic-Pencil с шестигранным дизайном, чувствительностью к давлению на уровне 4096 степеней нажатия, низкой задержкой и высокой отзывчивостью, а Bluetooth-клавиатура планшета значительно повышает эффективность обработки документов.

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Сообщается, что планшет Honor Tablet V6 поступит в продажу 18 мая на торговых площадках Huawei Mall, JD.com, Tmall, Suning.com и Pro-selection Mall. Цена пока не объявлена.