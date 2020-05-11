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Ryzen 7 4800U обошел Core i7-10750H по производительности при TDP меньшей в 3 раза

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Не так давно сообщалось о тестировании ноутбука Lenovo Yoga Slim 7 в бенчмарке 3DMark’s Fire Strike, в котором использовались все возможности производительного процессора APU AMD Ryzen 7 4800U. Результат, достигнутый новым чипом Ryzen 4000 был намного выше, чем у Intel Core i7-1065G7. Оба процессора работают с TDP 15 Вт, но у Ryzen 7 4800U двойные ядра.

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Затем был сравнен Ryzen 7 4800U с более энергоемким процессором Intel Core i7-10750H, который имеет более высокую мощность TDP. Несмотря на эти различия два чипа показали аналогичный уровень. В то время, как предыдущий результат Fire Strike с чипом AMD Ryzen 7 4800U в готовящемся Lenovo Yoga Slim 7 _rogame сравнивал со средними результатами под управлением Comet Lake i7-10750H, в этот раз он обнаружил еще более высокий показатель производительности APU AMD Renoir. Последний результат - 19 204 балла, что на самом деле ставит Ryzen 7 4800U выше максимального результата, которого достигли с i7-10750H (18 769 баллов). Ниже приведена таблица сравнения предыдущих/текущих отчетов для двух чипов.

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Latest AMD Ryzen 7 4800U result. (Image source: 3DMark/@_rogame)

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Это впечатляющая производительность процессора AMD APU Ryzen 7 4800U, особенно с учетом того, что процессор i7-10750H работает с TDP 45 Вт и фактически потребляет в три раза больше энергии. Включение APU Ryzen 7 4800U в комплектацию ноутбука подтолкнет еще больше пользователей на покупку Lenovo Yoga Slim 7, который должен быть выпущен для продажи с 16 мая. На рынке 14-дюймовый ноутбук также известен как IdeaPad Slim 7, но на странице Lenovo в технических характеристиках ноутбука на данный момент упоминается только процессор AMD APU Ryzen 7 4700U.

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Денис Синяков
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