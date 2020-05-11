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Не так давно сообщалось о тестировании ноутбука Lenovo Yoga Slim 7 в бенчмарке 3DMark’s Fire Strike, в котором использовались все возможности производительного процессора APU AMD Ryzen 7 4800U. Результат, достигнутый новым чипом Ryzen 4000 был намного выше, чем у Intel Core i7-1065G7. Оба процессора работают с TDP 15 Вт, но у Ryzen 7 4800U двойные ядра.

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Затем был сравнен Ryzen 7 4800U с более энергоемким процессором Intel Core i7-10750H, который имеет более высокую мощность TDP. Несмотря на эти различия два чипа показали аналогичный уровень. В то время, как предыдущий результат Fire Strike с чипом AMD Ryzen 7 4800U в готовящемся Lenovo Yoga Slim 7 _rogame сравнивал со средними результатами под управлением Comet Lake i7-10750H, в этот раз он обнаружил еще более высокий показатель производительности APU AMD Renoir. Последний результат - 19 204 балла, что на самом деле ставит Ryzen 7 4800U выше максимального результата, которого достигли с i7-10750H (18 769 баллов). Ниже приведена таблица сравнения предыдущих/текущих отчетов для двух чипов.

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