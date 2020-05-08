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Запуск настольного AMD APU Ryzen 4000 Zen 2 "Renoir" 8/16 с частотой до 4,0 ГГц ожидается в июле 2020 года

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Следующим крупным выпуском AMD для настольного сегмента AMD станет линейка APU Ryzen 4000 на базе Zen 2 "Renoir". Они предлагают хороший баланс графического и процессорного ядра в одном корпусе, позволяя собирать бюджетные ПК приспособленные для игры и работы в различных приложениях. Последний APU AMD Ryzen 4000 "Renoir" был включен в базу данных пользовательских тестов и обнаружен TUM_APISAK. Согласно данным, процессор Ryzen 4000 имеет 8 ядер и 16 потоков с базовой частотой 3,0 ГГц и разогнанной частотой 4,0 ГГц.

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Инженерный образец имеет кодовое имя 100-000000149-40_40/30_Y и был протестирован на материнской плате ASRock B550 Taichi, которая была анонсирована вчера. Линейка процессоров AMD "Renoir" будет совместима с материнскими платами серий B450/X470 и B550/X570, а также полностью совместимы с бюджетными платформами на чипсетах B550 и A520. Наличие быстрых ядер Zen 2 и двойное преимущество над ядрами предыдущего поколения Zen+ выводит его на совершенно новый уровень. Матрицы "Renoir" от AMD полностью монолитны и предлагают лучшую производительность по сравнению с настольными чипами Zen 2.

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Что касается производительности, то 8-ядерный процессор AMD Ryzen 4000 "Renoir" набирает 130 баллов в 1-ядерном, 264 балла в 2-ядерном, 524 балла в 4-ядерном, 1051 балл в 8-ядерном и 1087 баллов в 64-ядерных тестах. Платформа, на которой тестировался чип, оснащена одной 8 ГБ картой памяти DDR4 с тактовой частотой 2133 МГц, а это дает не лучшую производительность. Исходя из этих тестов, процессор примерно такой же быстрый, как Ryzen 7 3800X и Ryzen 7 3700X и отстает только в 64-ядерном тесте, что может быть связано с более низкими тактовыми частотами.

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Ранее мы также видели 35-ваттные варианты процессоров Ryzen 4000 'Renoir' для настольных ПК. Возможно, AMD выпустит: 65-ваттные 8-ядерные процессоры и 35-ваттные 4-ядерные процессоры Ryzen 4000 "Renoir", 8-ядерные процессоры мощностью 65 Вт и 8-ядерные процессоры Ryzen 4000 с ядром 35 Вт. В настоящее время процессоры AMD Ryzen 3000 с 8 ядрами стоят от 280 долларов с Ryzen 7 3700X. APU AMD 4-го поколения скорее всего сохранят текущую ценовую стратегию для 4 основных компонентов. Это также может объяснить более низкую тактовую частоту по сравнению с обычными настольными процессорами и ожидается, что их стоимость составит около 150-250 долларов. Источники также сообщают, что запуск AMD APU Ryzen 4000 ожидаются в июле этого года.

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