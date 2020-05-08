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Создание мощного ПК и получение максимальной производительности в играх означает выбор между видеокартами с процессорами AMD или Nvidia. Обе компании производят графические процессоры, которыми оснащают лучшие видеокарты и в настоящее время Nvidia занимает верхние позиции в иерархии графических процессоров. В текущей битве между GPU AMD и Nvidia все может измениться, когда выйдут видеокарты на процессорах AMD Big Navi и Nvidia Ampere в конце этого года.

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Несмотря на то, что на рынке можно найти предложения от бюджетных до высококлассных графических процессоров от AMD и Nvidia, когда дело доходит до прямой производительности у Nvidia имеется явное общее лидерство. Если посмотреть на иерархию производительности графических процессоров, то можно увидеть, что Nvidia занимает пять первых мест. Лучшее, что сделало AMD - это шестое место с Radeon VII и RX 5700 XT.

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Только достигая отметки в 350 долларов графические процессоры AMD становятся более конкурентоспособными. Рассматривая видеокарты AMD RX 5700 XT против Nvidia RTX 2060 Super модели от AMD в целом имеют небольшое преимущество. Как правило, видеокарты AMD быстрее и стоят меньше, хотя потребляют больше энергии и не поддерживает трассировку лучей. В бюджетной категории видеокарты AMD RX 5500 XT против Nvidia GTX 1660 как в производительности, так и в мощности обоих графических процессоров тестирование показало, что Nvidia побеждает в категории мощности и эффективности. Видеокарты Nvidia быстрее и потребляют немного меньше энергии примерно за ту же цену.

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Производительность AMD против Nvidia в нижней ценовой категории видеокарты AMD RX 570 4 ГБ по-прежнему остаются самой недорогой и качественной видеокартой с ценами от 120 долларов. В большинстве игр AMD RX 570 немного быстрее, чем GTX 1650, но медленнее, чем GTX 1650 GDDR6 и при этом потребляет примерно вдвое больше энергии.

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Во многих играх видеокарты Nvidia побеждают в большинстве категорий. AMD с RX 5700 и 5700 XT не может сравнится с Nvidia 2070 Super или выше и в основном соответствует старой GTX 1080 Ti. Даже в категориях с более низкими ценами существующий модельный ряд Nvidia обычно обеспечивает превосходную производительность при эквивалентных ценах, даже без учета трассировки лучей на картах Nvidia RTX, чего AMD не предложила до появления процессора Big Navi в конце этого года. К сожалению, побочным эффектом позиции Nvidia являются текущие цены на карты с высокой производительностью, а повышение производительности на ватт с помощью новой архитектуры AMD RDNA 2 может сократить разрыв с Nvidia.