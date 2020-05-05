Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания ZADAK, поставщик компьютерных игровых компонентов для энтузиастов и инновационных решений для водяного охлаждения, анонсирует новую серию памяти DDR4 TWIST с низкопрофильным дизайном, с тактовой частотой от 2666 МГц до 4133 МГц, с таймингами от 16-18-18-38 и напряжением 1,4 В, в комплектах емкостью до 256 ГБ.

реклама

Память TWIST DDR4 создана для обеспечения высокой производительности и совместимости, для легкого разгона поддерживает профили Intel XMP 2.0 и обеспечивает превосходное рассеивание тепла благодаря радиатору из анодированного алюминиевого сплава. Благодаря низкопрофильному дизайну и сертификации Qualified Vendor List (QVL) они подойдут для любой сборки.

реклама

Серия DDR4 TWIST поставляется с гладким матовым черным и матовым алюминиевым покрытием. Каждый модуль памяти TWIST DRAM имеет максимальную высоту 3,5 см и доступен на частотах до 4133 МГц, с максимальной емкостью одного модуля до 32 ГБ. Кроме этого, каждая микросхема памяти TWIST тщательно подбирается для обеспечения соответствия требованиям ZADAK к высокой производительности. Это гарантирует каждому модулю памяти стабильную работу с указанной скоростью и напряжением без сбоев и позволяет ZADAK снабжать серию TWIST ограниченной пожизненной гарантией.

реклама

Память ZADAK TWIST DDR4 была протестирована с основными брендами материнских плат и сертифицирована на их QVL. Благодаря поддержке предустановленных профилей разгона Intel XMP 2.0 и соответствующего процессора память TWIST можно настроить точно и просто выбрав нужный профиль XMP в BIOS для повышения скорости, не беспокоясь о сбое компьютера в середине важной задачи.