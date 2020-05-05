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Стартап Силиконовой долины 128-ядерный процессор Tachyum Prodigy, запущенный в 2016 году, готовится к выпуску изделия. Чип Prodigy его производители называют "универсальным процессором", который "превосходит самый быстрый процессор Xeon при 10-кратной пониженной мощности".

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Максимальная архитектура Prodigy T16128 объединяет 128 ядер в комплекте с 64-битным адресным пространством, 512-битными векторными расширениями, аппаратным обеспечением с фиксированным умножением матриц, ускоряющие AI/ML и 4 IPC в одном корпусе, с тактовой частотой ядра до 4,00 ГГц. Tachyum начал программную поддержку процессора с эмулятором FPGA, компиляторами C/C++ и Fortran, компилятором tensorflow и дистрибутивом Linux в декабре 2019 года.

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Возможности ввода/вывода этого чипа впечатляют, начиная с того, что чип оснащен двумя интегрированными PHY со скоростью до 400 Гбит/с, а также корневым комплексом PCI-Express gen 5.0 x48. Процессор также имеет гигантский 12-канальный интерфейс памяти DDR5, который ограничен 1 DIMM на канал и совокупным объемом памяти 512 ГБ. На данный момент компания Tachyum заявляет о производительности T16128 в 16 TFLOP с высокой пропускной способностью HPC и 262 TFLOP с эквивалентными характеристиками обучения и логического вывода AI благодаря встроенным в ядро матричным умножителям. Процессор Prodigy помещается в корпусе FCBGA размером 65 x 65 мм со встроенным теплоотводом и матрицей изготовленной по 7-нм техпроцессу TSMC.

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Как сообщается, Tachyum уже выпустил 64-ядерный вариант этого чипа - Prodigy T864. Он имеет другой вариант ввода-вывода с 8-канальным интерфейсом памяти DDR4/DDR5, дополнительным интерфейсом HBM3, более широким 72-канальным корневым комплексом PCI-Express gen 5.0 и двумя PHY-интерфейсами 400 Гбит/с. Матрица этого чипа также построена на 7-нм техпроцессе, как и 128-ядерный брат, имеет размер 290мм² и номинальную мощность TDP 180 Вт. ComputerBase сообщает, что 64-ядерный вариант поступит в производство в 2020 году.