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Преданные поклонники изогнутых мониторов настаивают на том, что способность воспроизводить естественное поле зрения делает их одними из лучших игровых мониторов. Монитор Acer EI272UR Pbmiiipx 1440p представляет собой 27-дюймовый изогнутый монитор с матрицей VA, углом обзора 178 градусов и изгибом 1500R, который работает с частотой экрана 144 Гц, разрешением выше среднего, встроенными динамиками и с другими дополнительными функциями. Acer EI272UR - это сбалансированный вариант игрового монитора и делает его отличным выбором при использовании с ПК.



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Монитор Acer EI272UR Pbmiiipx оснащен четырьмя различными разъемами - тремя портами HDMI и одним DisplayPort с возможностью легкого подключения всех устройств для развлекательного центра. Разрешение монитора 2560 x 1440 пикселей и диагональю 27 дюймов хорошо подходит для его размера и обеспечивает большую плотность пикселей, а частота 144 Гц, совместимость с технологией FreeSync 2 и время отклика 4 мс GTG позволяют играть на нем быстрее.

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Изогнутый игровой монитор Acer EI272UR Pbmiiipx 1440p в настоящее время продается на Newegg по сниженной цене всего за 300 долларов, что на 50 долларов меньше по сравнению с обычной ценой в 350 долларов.