Цена на игровой изогнутый монитор Acer EI272UR Pbmiiipx VA 1440p с частотой 144 Гц упала на $50
Преданные поклонники изогнутых мониторов настаивают на том, что способность воспроизводить естественное поле зрения делает их одними из лучших игровых мониторов. Монитор Acer EI272UR Pbmiiipx 1440p представляет собой 27-дюймовый изогнутый монитор с матрицей VA, углом обзора 178 градусов и изгибом 1500R, который работает с частотой экрана 144 Гц, разрешением выше среднего, встроенными динамиками и с другими дополнительными функциями. Acer EI272UR - это сбалансированный вариант игрового монитора и делает его отличным выбором при использовании с ПК.
реклама
Монитор Acer EI272UR Pbmiiipx оснащен четырьмя различными разъемами - тремя портами HDMI и одним DisplayPort с возможностью легкого подключения всех устройств для развлекательного центра. Разрешение монитора 2560 x 1440 пикселей и диагональю 27 дюймов хорошо подходит для его размера и обеспечивает большую плотность пикселей, а частота 144 Гц, совместимость с технологией FreeSync 2 и время отклика 4 мс GTG позволяют играть на нем быстрее.
реклама
Изогнутый игровой монитор Acer EI272UR Pbmiiipx 1440p в настоящее время продается на Newegg по сниженной цене всего за 300 долларов, что на 50 долларов меньше по сравнению с обычной ценой в 350 долларов.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила