Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Apple оценит iPhone 12 с OLED и 5G всего от $650, на 50 долларов дешевле iPhone 11

для раздела Блоги
+
-4000р на RTX 2060 Super в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
ASUS 2070 - самая дешевая среди 2070 из-за скидки
Лютый слив Ryzen 9 3900X - смотри цену и скидку
i9 9900 дешевеет, имеет смысл брать
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Сетевой информатор Jon Prosser сообщил хорошую новость о том, что все новые модели iPhone 12 будут поставляться с двумя важными обновлениями: экраном OLED и поддержкой сети 5G. OLED-дисплеи Apple имеют настоящий черный цвет, улучшенную контрастность и яркость, более низкое энергопотребление и отличное качество изображения. Сеть 5G на всех iPhone также подтолкнет индустрию к адаптации новейшего стандарта сотовой связи, однако в некоторых отчетах предполагается, что модели Pro будут поддерживать более высокие скорости 5G по сравнению с недорогими моделями iPhone 12.

реклама

Несмотря на переход смартфонов на экраны OLED Apple будет оснащать дисплеи ProMotion 120 Гц только на моделях Pro. Другие подтвержденные функции для iPhone 12 включают в себя меньшую прорезь и более тонкие рамки, и будут выглядеть как iPad Pro. Стандартным методом аутентификации на этих телефонах 2020 года будет улучшенная технология распознавания лица TrueDepth.

реклама

В качестве неожиданного шага, Apple оценит новый 5,4-дюймовый iPhone 12 базовой модели всего по $649, что почти на 50 долларов дешевле, чем нынешняя базовая модель iPhone 11. Однако, прямой преемник нынешнего 6,1-дюймового iPhone 11 будет стоить от 749 долларов, что будет на 50 долларов дороже по сравнению с его предшественником, который сейчас стоит 699 долларов.

реклама

Цены и характеристики о которых сообщил Jon:

реклама

5,4-дюймовый iPhone 12 D52G - $649

2 камеры

реклама


6,1-дюймовый iPhone 12 D53G - $749

2 камеры

6,1-дюймовый iPhone 12 Pro D53P - $999

3 камеры + LiDAR

6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max D54P - $1099

3 камеры + LiDAR

Сообщается, что выпуск новых смартфонов откладывается на месяц, а сроки поставки запланированы в зависимости от производства и доступности.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Первый взгляд на топовую материнскую плату MSI MEG Z490 Godlike
33
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре The Witcher 3: Wild Hunt
27
Обзор комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Duo 12 Pro
10
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 7 2700 & Radeon RX 590
15
Интернет-магазин Keysworlds предлагает самые дешевые ключи на Microsoft Office в 2020 году
55
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
69
Обзор сервиса ZenMate VPN: принцип работы, преимущества, стоимость и акция (дополнено)
16
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: апрель 2020
39
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х
177
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: апрель 2020
92

Интересные материалы

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 апреля 2020 39
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
22 апреля 2020 26
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х
26 апреля 2020 177
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
23 апреля 2020 42
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
28 апреля 2020 69
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: апрель 2020
27 апреля 2020 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

CD Projekt RED объяснила, почему в серии игр Ведьмак никогда не демонстрировались полностью обнаженные Геральт из Ривии и Цири
13
Флагманская видеокарта AMD Big Navi Radeon RX 5950 XT получит трассировку лучей, удвоенную производительность по сравнению с RX 5700 XT и чип огромного размера
64
Геймерский 6-ядерный Intel Core i5-10600K за 262 доллара – стали известны цены и характеристики процессоров Intel Core 10-го поколения
164
NVIDIA готовит масштабное снижение цен на флагманские видеокарты GeForce RTX 2080 Ti, RTX 2080 Super и RTX 2070 Super
68
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться в 2 раза производительнее текущего флагмана RTX 2080 Ti – характеристики и сроки выхода NVIDIA Ampere
82
Партнёры NVIDIA готовятся к запуску видеокарт GeForce RTX 3000 — грядёт снижение цен на видеоадаптеры прошлого поколения
62
Assassin’s Creed Valhalla официально анонсирована
12
Фирменная прошивка MIUI теперь уступает ColorOS по числу пользователей — 280 миллионов против 350 миллионов
1
Intel Core i9-10900K в дуэте с DDR4-3800 превзошёл достижения AMD Ryzen 9 3900X в пакете Geekbench 5
86
MIUI 12 можно установить на 35 смартфонов Xiaomi – скачать прошивку
3
Big Navi от AMD имеет площадь 505 мм² и в два раза производительнее RX 5700XT
35
HUAWEI P30 Lite подешевел на 45% – Google-сервисы, тройная камера и быстрая зарядка по очень привлекательной цене
3
Цена и дата продажи Sony PlayStation 5 была озвучена итальянским ритейлером
4
Российский процессор Baikal-M против американских Intel Core i3-7300T и Intel Atom E3940 – масштабное тестирование от Сnews
22
Только старшие видеокарты AMD с архитектурой RDNA 2 будут поддерживать трассировку лучей на аппаратном уровне
14
Характеристики и стоимость настольных процессоров Intel 10-го поколения (Comet Lake-S) — теперь из официальных источников
51
Теперь для получения бесплатных игр в Epic Games Store необходима обязательная двухфакторная аутентификация
5
Ryzen Threadripper 3980X с 48 ядрами и 96 потоками существует и может вскорости пополнить ряды процессоров AMD
14
Xiaomi Redmi Note 8T рекордно подешевел в официальной рознице
+
Windows 10 теперь позволит легко обновить драйверы GPU Intel
6

Популярные статьи

Изучаем подводные камни покупки видеокарты на вторичном рынке – 11 советов, как не попасть на удочку мошенников
79
Ryzen 5 3600. Стоковая система против безопасно-разогнанной в играх и приложениях
94
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 7 2700 & Radeon RX 590
15
Реанимация SSD или вспомнить всё
28
4 одноранговых планки памяти против 2 одноранговых на 9900KF - сравнение производительности в играх
25
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре The Witcher 3: Wild Hunt
27
Обзор комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Duo 12 Pro
10
Первый взгляд на топовую материнскую плату MSI MEG Z490 Godlike
33
Опыт использования mesh-системы или обзор Tenda Nova MW5-3
25

Сейчас обсуждают

Yilec
19:39
Героические герои бьются за все хорошее против всего плохого. Трейлер не плох, но на скрины после него лучше не смотреть. 🙃
Премьера кинематографического трейлера Assassin’s Creed Valhalla
DarkShaman
19:36
>> предоставленную на тестирование материнскую плату ТЕСТИРОВАНИЕ материнской платы это вовсе не разглядывание коробки
Первый взгляд на топовую материнскую плату MSI MEG Z490 Godlike
ego0550
19:35
Ну зачем же вы так жестко с фанатами АМД. У них ведь мантра, что нужно каждый год менять процессор!
Процессоры Intel Comet Lake-S представлены официально: старая архитектура и новый сокет
Oleksandr Romanyuk
19:35
4 еще нормально и для всего хватает, а вот версия на 3 гига будет впритык
Redmi Note 9 и другие смартфоны для глобального рынка представлены Redmi
Yolanda Tarska
19:35
"Enchanced Boost-ы" все выключены, а в BIOS можно и 1.8V влепить по питанию, но зачем, думаю никто не пробовал из форумчан) Тут есть глупость, что в дорогих платах по-умолчанию убран лимит мощности, ...
Процессоры Intel Comet Lake-S представлены официально: старая архитектура и новый сокет
McArcher
19:35
Это зависит от игр, в которые Вы будете играть.
Первый взгляд на топовую материнскую плату MSI MEG Z490 Godlike
Oleksandr Romanyuk
19:34
Надеюсь это был сарказм? Ибо это днище даже в самых простых звонилках безбожно тормозит
Redmi Note 9 и другие смартфоны для глобального рынка представлены Redmi
Hannibal Lecter
19:33
i5-10400f + h410 будет опять самыми популярными и продаваемыми сборками.
Процессоры Intel Comet Lake-S представлены официально: старая архитектура и новый сокет
DOaG
19:33
Очень надеюсь на сие. Посмотрим. У меня были и 7970 и даже 7990 на воде - для своего времени это просто отличные карты были!
NVIDIA готовит масштабное снижение цен на флагманские видеокарты GeForce RTX 2080 Ti, RTX 2080 Super и RTX 2070 Super
Yolanda Tarska
19:32
Их апгрейдить надо будет только на DDR5, даже не первые варианты, ну и смысл тогда.
Процессоры Intel Comet Lake-S представлены официально: старая архитектура и новый сокет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем