Apple оценит iPhone 12 с OLED и 5G всего от $650, на 50 долларов дешевле iPhone 11
Сетевой информатор Jon Prosser сообщил хорошую новость о том, что все новые модели iPhone 12 будут поставляться с двумя важными обновлениями: экраном OLED и поддержкой сети 5G. OLED-дисплеи Apple имеют настоящий черный цвет, улучшенную контрастность и яркость, более низкое энергопотребление и отличное качество изображения. Сеть 5G на всех iPhone также подтолкнет индустрию к адаптации новейшего стандарта сотовой связи, однако в некоторых отчетах предполагается, что модели Pro будут поддерживать более высокие скорости 5G по сравнению с недорогими моделями iPhone 12.
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Несмотря на переход смартфонов на экраны OLED Apple будет оснащать дисплеи ProMotion 120 Гц только на моделях Pro. Другие подтвержденные функции для iPhone 12 включают в себя меньшую прорезь и более тонкие рамки, и будут выглядеть как iPad Pro. Стандартным методом аутентификации на этих телефонах 2020 года будет улучшенная технология распознавания лица TrueDepth.
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В качестве неожиданного шага, Apple оценит новый 5,4-дюймовый iPhone 12 базовой модели всего по $649, что почти на 50 долларов дешевле, чем нынешняя базовая модель iPhone 11. Однако, прямой преемник нынешнего 6,1-дюймового iPhone 11 будет стоить от 749 долларов, что будет на 50 долларов дороже по сравнению с его предшественником, который сейчас стоит 699 долларов.
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Цены и характеристики о которых сообщил Jon:
реклама5,4-дюймовый iPhone 12 D52G - $649
2 камеры
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6,1-дюймовый iPhone 12 D53G - $749
2 камеры
6,1-дюймовый iPhone 12 Pro D53P - $999
3 камеры + LiDAR
6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max D54P - $1099
3 камеры + LiDAR
Сообщается, что выпуск новых смартфонов откладывается на месяц, а сроки поставки запланированы в зависимости от производства и доступности.
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