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Новые процессоры AMD Ryzen Threadripper серии 3000 - это то, на что стоит обратить внимание, особенно это касается 64-ядерных, 128-поточных Threadripper 3990X. Под ним находится Threadripper 3970X с 32 ядрами, что оставляет явную дыру в линейке AMD для 48-ядерных предложений. Хотя AMD так и не подтвердила выпуск 48-ядерного процессора Threadrippper 3980X, но ранее уже выходила информация о появлении нового процессора. Последняя информация предоставлена пользователем Twitter @NPCdes0, но вероятно это подделка.

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На скриншоте вверху показан чип AMD Ryzen Threadripper 3980X с количеством ядер 48 на всем изображении. Но ниже строки спецификации CPU-Z, которая считывается непосредственно с установленного процессора, показывается, как модификация модели Threadripper 3990X. Следовательно, скорее всего, что изображение является результатом отключения ядер или плохого редактирования. Тем не менее, AMD не полностью исключает 48-ядерный чип Threadripper. Вполне возможно, что он появится в будущем, поскольку разрыв по цене в 2000 долларов между Threadripper 3970X и 3990X по-прежнему значительный.

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Это может быть продуманная бизнес-стратегия AMD: задержка выпуска средней версии может привести к тому, что клиенты нуждающиеся более чем в 32 ядрах будут тратить деньги на Threadripper 3990X. Так что вполне возможно, что AMD может отказаться от Threadripper 3980X, когда продажи Threadripper 3990X начнут падать.