Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обнаружен таинственный скриншот 48-ядерного AMD Ryzen Threadripper 3980X в CPU-Z

для раздела Блоги
+
-4000р на RTX 2060 Super в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
2080 Ti - цена упала на порядок
i9 9900 дешевеет, имеет смысл брать
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Новые процессоры AMD Ryzen Threadripper серии 3000 - это то, на что стоит обратить внимание, особенно это касается 64-ядерных, 128-поточных Threadripper 3990X. Под ним находится Threadripper 3970X с 32 ядрами, что оставляет явную дыру в линейке AMD для 48-ядерных предложений. Хотя AMD так и не подтвердила выпуск 48-ядерного процессора Threadrippper 3980X, но ранее уже выходила информация о появлении нового процессора. Последняя информация предоставлена  пользователем Twitter @NPCdes0, но вероятно это подделка.

реклама

На скриншоте вверху показан чип AMD Ryzen Threadripper 3980X с количеством ядер 48 на всем изображении. Но ниже строки спецификации CPU-Z, которая считывается непосредственно с установленного процессора, показывается, как модификация модели Threadripper 3990X. Следовательно, скорее всего, что изображение является результатом отключения ядер или плохого редактирования. Тем не менее, AMD не полностью исключает 48-ядерный чип Threadripper. Вполне возможно, что он появится в будущем, поскольку разрыв по цене в 2000 долларов между Threadripper 3970X и 3990X по-прежнему значительный.

реклама

Это может быть продуманная бизнес-стратегия AMD: задержка выпуска средней версии может привести к тому, что клиенты нуждающиеся более чем в 32 ядрах будут тратить деньги на Threadripper 3990X. Так что вполне возможно, что AMD может отказаться от Threadripper 3980X, когда продажи Threadripper 3990X начнут падать.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Duo 12 Pro
7
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 7 2700 & Radeon RX 590
13
Интернет-магазин Keysworlds предлагает самые дешевые ключи на Microsoft Office в 2020 году
52
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
68
Обзор сервиса ZenMate VPN: принцип работы, преимущества, стоимость и акция (дополнено)
16
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: апрель 2020
39
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х
177
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: апрель 2020
92
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
42
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
26

Интересные материалы

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 апреля 2020 39
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
22 апреля 2020 26
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
23 апреля 2020 42
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х
26 апреля 2020 177
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
28 апреля 2020 68
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: апрель 2020
27 апреля 2020 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

OnePlus 8 упал в цене на 180 долларов на AliExpress
11
Флагманская видеокарта AMD Big Navi Radeon RX 5950 XT получит трассировку лучей, удвоенную производительность по сравнению с RX 5700 XT и чип огромного размера
62
Геймерский 6-ядерный Intel Core i5-10600K за 262 доллара – стали известны цены и характеристики процессоров Intel Core 10-го поколения
146
Стала известна возможная дата анонса Sony PlayStation 5
14
Новая версия Windows 10 станет работать значительно быстрее на старых компьютерах
20
CD Projekt RED объяснила, почему в серии игр Ведьмак никогда не демонстрировались полностью обнаженные Геральт из Ривии и Цири
8
Илон Маск на этой неделе получит свою первую зарплату за 10 лет
8
NVIDIA готовит масштабное снижение цен на флагманские видеокарты GeForce RTX 2080 Ti, RTX 2080 Super и RTX 2070 Super
28
Redmi Note 9S с игровым чипсетом рекордно подешевел
1
В Южной Корее прошли сертификацию четыре новые видеокарты AMD
1
Глава Huawei: Новая операционная система Huawei HarmonyOS обойдёт Android и iOS уже через 300 лет
7
Партнёры NVIDIA готовятся к запуску видеокарт GeForce RTX 3000 — грядёт снижение цен на видеоадаптеры прошлого поколения
46
Big Navi от AMD имеет площадь 505 мм² и в два раза производительнее RX 5700XT
34
Пользователи Steam и Twitter написали тысячи гневных комментариев из-за задержки бесплатной раздачи Total War: Shogun 2 - Sega публично извинилась
18
Linux оказался гораздо производительнее Windows 10 в Doom Eternal по версии FlightlessMango
10
Quad SLI GTX 580 без разгона обогнал GTX 1650 в руках немецкого энтузиаста Der8auer
9
Assassin’s Creed Valhalla официально анонсирована
9
Samsung Galaxy A21s получит аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, NFC и будет стоить менее 200 долларов
2
Российский процессор Baikal-M против американских Intel Core i3-7300T и Intel Atom E3940 – масштабное тестирование от Сnews
22
Характеристики и стоимость настольных процессоров Intel 10-го поколения (Comet Lake-S) — теперь из официальных источников
51

Популярные статьи

Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
68
Производительность и энергопотребление Ryzen 5 1600 при фиксации частоты и напряжения
91
Изучаем подводные камни покупки видеокарты на вторичном рынке – 11 советов, как не попасть на удочку мошенников
74
Интернет-магазин Keysworlds предлагает самые дешевые ключи на Microsoft Office в 2020 году
52
4 одноранговых планки памяти против 2 одноранговых на 9900KF - сравнение производительности в играх
23
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 7 2700 & Radeon RX 590
13
Обзор комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Duo 12 Pro
7
Ryzen 5 3600. Стоковая система против безопасно-разогнанной в играх и приложениях
7
Опыт использования mesh-системы или обзор Tenda Nova MW5-3
4

Сейчас обсуждают

skydan
02:49
Я, честно говоря, так и не прошел ни один из ассассинов. Хотя купил Ориджин. Может быть из-за того, что в свое время довольно много играл в Thief: Metal Age. И ассассины уже не кажутся чем-то интересн...
Assassin’s Creed Valhalla официально анонсирована
A Mi Dauni
02:37
Если это твоё видео, то ты сказочный д*лбоёб.
Ryzen 5 3600. Стоковая система против безопасно-разогнанной в играх и приложениях
Sulphide
02:35
1300, это на проце у которого буст на одно ядро максимум 4365, у 3900х буст намного выше (до 4600), у меня на 3600х одноядерная производительность даже выше была чем на 3700х. Сыр-бор из-за многоядерн...
Intel Core i9-10900K в дуэте с DDR4-3800 превзошёл достижения AMD Ryzen 9 3900X в пакете Geekbench 5
Kasyan
02:21
Серьезно что ли? RX 574 на клака дает в некоторых играх GTX 1066, а GTX 1663 тем более! https://www.youtube.com/watch?v=IelT3iI0Jec
AMD Polaris пользуется стабильным спросом
qot
02:21
Баллистики AES 16гб по 4к за штуку были до нг куплены ps у тебя в PhotoWorxxx ощутимо меньше
Ryzen 5 3600. Стоковая система против безопасно-разогнанной в играх и приложениях
AloneInTheDuck
02:21
Так это не на ведроид? А почему выглядит как говно?
Анонсирован DRIFT21 — хардкорный симулятор дрифта с лицензированными трассами и автомобилями
Нету Нету
02:13
Ага только вот некогда даже мечтать
Илон Маск на этой неделе получит свою первую зарплату за 10 лет
IC9517
02:13
Раз https://overclockers.ru/blog/IC9517/show/20754/zavisimost_proizvoditelnosti_v_igrah_ot_chastoty_i_tajmingov_operativnoj_pamjati и два https://overclockers.ru/blog/IC9517/show/24757/zavisimost-proi...
4 одноранговых планки памяти против 2 одноранговых на 9900KF - сравнение производительности в играх
Василий
02:05
Если будет двойная производительность, то конечно хорошо, главное, что бы не как RDNA 1, когда все плюсы - нивелируется дико убогим уровнем качества.
Флагманская видеокарта AMD Big Navi Radeon RX 5950 XT получит трассировку лучей, удвоенную производительность по сравнению с RX 5700 XT и огромную площадь кристалла
Роман Голубев
01:59
Uncharted Waters II: New Horizons так и не смогли превзойти никто. прошло 25 лет.
Авторы «пиратской» стратегии Port Royale 4 назвали точную дату релиза и запустили закрытый бета-тест
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем