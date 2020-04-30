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Скоро на рынке появится обновленный, более мощный игровой ноутбук OMEN 15 от HP. Наиболее привлекательное изменение обновленной модели - это оснащение 8-ядерным / 16-поточным процессором AMD Ryzen 7 4800H 7-нм с базовой частотой 2,9 ГГц, максимальной частотой до 4,2 ГГц, 8 МБ кэш-памяти третьего уровня, который имеет TDP 45 Вт и превосходит большинство вариантов, что сейчас предлагает компания Intel на мобильном рынке. Наиболее мощным графическим решением для ноутбуков высокого класса на базе AMD является видеокарта NVIDIA RTX 2060 установленная на этой версии OMEN 15.

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В модели ноутбука OMEN 15 с AMD Ryzen 7 4800H произведен редизайн по сравнению с предыдущей версией, теперь дисплей имеет более тонкие рамки, другую систему петель и поддерживает технологию VESA Adaptive Sync. Также в этом ноутбуке имеется широкий выбор вариантов подключения - Wi-Fi 6 (2x2), Bluetooth 5.0, стандартный порт Ethernet, порт HDMI и выход Mini DisplayPort для подключения внешних дисплеев. На изображении OMEN 15 виден один порт USB Type-C, три порта USB Type-A и разъем для наушников. Как сообщается, другое оборудование ноутбука включает 16 ГБ (2x8 ГБ) оперативной памяти DDR4-3200 и SSD 512 ГБ PCIe NVMe M.2.

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Новый игровой ноутбук OMEN 15 также оснащен звуковой системой Bang & Olufsen и клавиатурой с подсветкой RGB. Сейчас страница с этим ноутбуком удалена и доступна только через кешированную версию. Ноутбук был оценен в 1199 фунтов стерлингов или 1370 евро.