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Амбициозный флагманский GPU Intel "Ponte Vecchio" 7-нм, намеченный на выпуск в 2021 году, имеет пять итераций, которые были обнаружены при подаче заявок в EEC и находиться в стадии разработки альфа. Итерации начинаются с версии Pre Alpha, а затем постепенно увеличиваются с GAP "V2" вплоть до GAP "V5".

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Версия видеокарты Filing 1 RVP AIC (Pre-Alpha): "Графическая карта GAPV3KI2TC; Графическая карта GAPV4KI2TC; Графическая карта GAPV5KE2TC";

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Версия видеокарты Filing 2 RVP AIC (Pre-Alpha): "Графическая карта GAPV2KE2TP; Графическая карта GAPV4KI2TP; Графическая карта GAPV5KE2TP";

Версия видеокарты Filing 3: "Комплект обновлений Si (Pre-Alpha ), GAPV2KE2TP; Комплект обновлений Si (Alpha), GAPV3KE2TA; Комплект обновлений Si (Qual Internal), GAPV3KI2TQ; Комплект обновлений Si (Qual External), GAPV3KE2TQ".

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Главный архитектор Intel, Raja Koduri, ранее называл созданный ими графический процессор Xe "отцом всех графических процессоров". Учитывая, что Ponte Vecchio - это GPU корпоративного класса, предназначенный для создания суперкомпьютеров с расширенными возможностями и преемник нынешней линейки Xe HP, то он будет еще более мощным, чем GPU Xe.

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В готовящемся к выпуску суперкомпьютере "Aurora" будут использоваться до шести графических процессоров Ponte Vecchio в комплекте с двумя процессорами Sapphire Rapids Xeon. Графические процессоры будут подключаться с помощью Compute Express Link и программным стеком OneAPI. Утечка также утверждает, что графические процессоры Ponte Vecchio будут использовать конструкцию "Foveros" вместе с CXL и хотя не является игровыми графическими процессорами, но будут иметь сверхвысокий кэш и высокую пропускную способность памяти.

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Графический процессор Ponte Vecchio также будет иметь высокую пропускную способность FP с двойной точностью. Intel также упомянула сегменты, в которых будут работать графические процессоры Xe, включая HPC/Exascale, DL/Training, Cloud GFX, Media Transcore Analytics, Workstation, Gaming, PC Mobile и Ultra Mobile. Более подробную информацию о новом графическом процессоре планируется представить 17 ноября. Ponte Vecchio является производной от семейства Arctic Sound, которое было нацелено непосредственно на центры обработки данных. Ранее Intel подтвердила, что Ponte Vecchio готовится к запуску в 4-м квартале 2021 года.