Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Ранее на выставке CES 2020 Sony представила модельный ряд на этот год, охватывающий панели OLED и светодиодные панели, а теперь она объявляет о том, где можно приобрести новые модели и сколько они будут стоить. Долгое время Sony предпочитала производить ЖК-панели и совершенствовала их технологии. Эти технологии, включая TRILUMINOS, процессор Picture Processor X1 Ultimate и поддержку Google Assistant Sony перенесла на свои светодиодные и OLED-экраны 2020 года, которые предлагают не только отличное качество изображения, но и множество интеллектуальных функций.

реклама

В линейке Sony TV 2020 года определенно найдется что-то для всех потребителей, в зависимости от их размеров и бюджета. Неудивительно, что флагманская 85-дюймовая светодиодная модель Z8H 8K HDR получила цену 10000 долларов США, которую можно предварительно заказать для поставки этим летом. В противоположном конце линейки имеется 43-дюймовый HDR LED-телевизор X800H, который продается по цене $600 и доступен уже сейчас.

реклама

Цены на LED-телевизоры Z8H 8K HDR:

реклама

• 85" - $10000 MSRP (доступно для заказа летом)

• 75" - $7000 MSRP (доступно для заказа летом)

реклама

Цены на OLED-телевизоры A8H 4K HDR BRAVIA:

реклама

• 65" - $3100 MSRP (доступно для заказа сейчас)

• 55" - $2300 MSRP (доступно для заказа)

Чтобы ознакомиться с полными спецификациями и функциями A8H посетите веб-сайт Sony.

Цены на LED-телевизоры X950H 4K HDR:

• 85" - $4500 MSRP (можно купить на Amazon, Best Buy)

• 75" - $3500 MSRP (доступно для заказа)

• 65" - $2000 MSRP (доступно для заказа)

• 55" - $1400 MSRP (доступно для заказа)

• 49" - $1000 MSRP (можно купить на Amazon, Best Buy)

Чтобы ознакомиться с полными спецификациями и функциями X950H посетите веб-сайт Sony.

Цены на LED-телевизоры X900H 4K HDR:

• 85" - $3500 MSRP (доступно для заказа)

• 75" - $2500 MSRP (доступно для заказа)

• 65" - $1600 MSRP (доступно для заказа)

• 55" - $1200 MSRP (для заказа летом)

Чтобы ознакомиться с полными спецификациями и функциями X900H посетите веб-сайт Sony.

Цены на LED-телевизоры X800H 4K HDR:

• 85" - $2800 MSRP (на Amazon, Best Buy)

• 75" - $1500 MSRP (на Amazon, Best Buy)

• 65" - $1000 MSRP (на Amazon, Best Buy)

• 55" - $800 MSRP (на Amazon, Best Buy)

• 49" - $650 MSRP (на Amazon, Best Buy)

• 43" - $600 MSRP (на Amazon, Best Buy)

Чтобы ознакомиться с полными спецификациями и функциями X800H посетите веб-сайт Sony.





Эти телевизоры доступны на Amazon и Best Buy, а также в нескольких авторизованных торговых точках. Большинство из этих моделей являются телевизорами работающими на системе Android, что дает пользователям доступ к приложениям и играм Android, выходящими за рамки пассивного потребления контента.