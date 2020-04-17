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NVIDIA выпустила первый сертифицированный драйвер DirectX 12 Ultimate, который доступен для разработчиков и поддерживает все новейшие функции, встроенные в DX12 Ultimate API и позволяющие разработчикам интегрировать их в версии AAA следующего поколения для платформы ПК.

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Драйвер NVIDIA DirectX 12 Ultimate - первый драйвер для поддержки Microsoft DXR 1.1, Sampler Feedback, VRS, Mesh Shaders и многого другого. На своем официальном сайте разработчиков NVIDIA опубликовала предварительную версию драйвера 450.82 для Windows 10 (стандартная версия). Драйверы являются отдельными для видеокарт NVIDIA GeForce и NVIDIA Quadro, чтобы присоединится к программе разработчиков NVIDIA. В этой конкретной программе для разработчиков также есть несколько ключевых преимуществ, некоторые из которых перечислены ниже:

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NVIDIA заявляет - "DirectX 12 Ultimate - это новейший графический API от Microsoft, кодифицирующий инновационные технологии NVIDIA RTX, впервые представленные в 2018 году, в качестве кроссплатформенного стандарта для графики реального времени следующего поколения. Он предлагает API-интерфейсы для трассировки лучей, шейдинга с переменной скоростью, затенения сетки , Sampler Feedback и многое другое, позволяя разработчикам реализовывать отражения, тени и освещение кинематографического качества в играх и приложениях реального времени".

Ниже приведены ссылки для загрузки драйверов:

Драйвер NVIDIA GeForce 450.82 для Windows 10 (64-разрядная версия).

Драйвер NVIDIA Quadro 450.82 для Windows 10 (64-разрядная версия).

Новые драйверы поддерживают DXR Tier 1.1, Sampler Feedback, Mesh Shaders, VRS (затенение с переменной скоростью) и многое другое. Согласно сообщению NVIDIA это первый выпуск драйвера GeForce/Quadro DirectX 12 Ultimate, который поможет использовать технологии следующего поколения в играх и некоторых других приложениях. Список поддерживаемых видеокарт не упоминается, но вероятно, что только графические карты GeForce RTX и Quadro RTX на основе Turing смогут поддерживать указанный набор функций DX12 Ultimate.





Мы уже видели несколько значительных улучшений производительности при использовании Mesh Shaders разработчиком Xbox, который тестировал их на консоли Xbox Series X и на ПК с графической картой GeForce RTX 2080 Ti. Ray Tracing является одним из ключевых моментов для DirectX 12 Ultimate, а также Vulkan API. NVIDIA стала первой кто поддержал оба API для современных графических процессоров и можно увидеть некоторые ключевые оптимизации производительности для существующих и будущих видеокарт.