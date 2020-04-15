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Iiyama выпустила 34" игровой монитор Red Eagle GB3461WQSU с частотой до 144 Гц и откликом 1 мс

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Производитель профессиональных мониторов компания Iiyama выпустила игровой дисплей Red Eagle GB3461WQSU с разрешением 3440 x 1440, откликом 1 мс, частотой до 144 Гц и диагональю 34 дюйма. Red Eagle поддерживает улучшенную технологию AMD FreeSync Premium, которая помогает в играх с высокой активностью или в играх-гонках получить конкурентное преимущество, по сравнению со стандартными мониторами и частотой 60 Гц.

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Модель GB3461WQSU имеет разрешение UWQHD с соотношением сторон 21:9, а не стандартное 16:9. Панель монитора также имеет коэффициент контрастности 1000:1 и яркость 350 кд/м2. Монитор использует технологию IPS, которая обеспечивает 100% охват цветовой гаммы стандарта sRGB и имеет угол обзора горизонталь/вертикаль - 178/178 градусов.

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Red Eagle также поддерживает отображение HDR-контента и гарантирует низкую задержку на входе. С регулируемой подставкой можно менять высоту, угол наклона от 3 до 22 градусов и поворот на 45 градусов в обоих направлениях.

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Для подключения этот монитор оснащен двумя портами HDMI, которые поддерживают передачу качественного изображения с частотой обновления 120 Гц и два входа DisplayPort с поддержкой более высокой частоты обновления 144 Гц. Кроме этих видеовходов, монитор имеет USB-концентратор с двумя портами USB 3.0, а также разъем для наушников 3,5 мм. Iiyama не объявила отпускные цены на игровой монитор Red Eagle GB3461WQSU, но голландский ритейлер выставил монитор за 524 доллара США с поставкой на следующей неделе.

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Иван Мордохвостиков
11:58
Да вообще почему не делают вертикальные мониторы? Так и тянет на горизонтальные.
Iiyama выпустила 34" игровой монитор Red Eagle GB3461WQSU с частотой до 144 Гц и откликом 1 мс
Иван Мордохвостиков
11:57
А чо он не кривой, то? Как за ним работать?
Iiyama выпустила 34" игровой монитор Red Eagle GB3461WQSU с частотой до 144 Гц и откликом 1 мс
Amon Amarth
11:56
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Что производителей так тянет на "длинные" мониторы? Или на них играть комфортнее, чем на стандартных?
Iiyama выпустила 34" игровой монитор Red Eagle GB3461WQSU с частотой до 144 Гц и откликом 1 мс
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