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GALAX представила линейку видеокарт GeForce GTX 1650 GDDR6, которая включает в себя четыре модели. Они будут продаваться под маркой KFA2 на избранных рынках. Модельный ряд включает в себя стандартный ускоритель GALAX GTX 1650 GDDR6, его вариант EX-OC с заводским разгоном, низкопрофильную модель LP и версию GTX 1650 Prodigy, предназначенную для игровых интернет-кафе.

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Стандартный GALAX GTX 1650 GDDR6 и вариант EX-OC оснащены алюминиевым моноблочным радиатором, который охлаждается парой 80-мм вентиляторов. Стандартный вариант работает на тактовой частоте 1590 МГц GPU Boost. Вариант EX-OC имеет тактовую частоту 1605 МГц GPU Boost. Обе карты поставляются с программными режимами "1-click OC".

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Экономичная видеокарта для игровых интернет-кафе GALAX GTX 1650 GDDR6 Prodigy оснащена простым алюминиевым теплоотводом с радиально-выступающими ребрами (аналогично кулерам центрального процессора Intel) и охлаждается одним 80 мм вентилятором. GALAX GTX 1650 Prodigy работает на тактовой частоте 1590 МГц GPU Boost.

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Видеокарта GTX 1650 GDDR6 LP представляет собой половинную (низкопрофильную) видеокарту, предназначенную для сборок SFF или HTPC. GTX 1650 LP оснащена моноблочным алюминиевым радиатором с 2 слотами, который охлаждается парой 40-мм вентиляторов. Все четыре карты используют память GDDR6 со скоростью 12 Гбит/с и оснащены общим набором разъемов для дисплея: по одному DVI-D, HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4.