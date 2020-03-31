Смартфоны Oneplus 8 и 8 Pro представят 14 апреля
Генеральный директор и основатель компании Oneplus, Lau ZuoHu, объявил на Weibo, что модели смартфонов Oneplus 8 и 8 Pro будут анонсированы 14 апреля. Официальный представитель Oneplus утверждает, что серия Oneplus 8 будет самой мощной и красивой серией смартфонов.
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рекламаДля большинства новых телефонов 2020 года поддержка сверхскоростной сети нового поколения 5G является их стандартной конфигурацией, в т.ч. и для смартфонов Oneplus 8. Кроме поддержки сети 5G они имеют высокую частоту обновления дисплея и высокую производительность.
рекламаСогласно предыдущим сообщениям смартфоны Oneplus 8 и 8 Pro будут оснащены 6,55" и 6,78" AMOLED-экранами соответственно, использовать мощный последний процессор Qualcomm Snapdragon 865 SoC, поддерживать частоту обновления экрана до 120 Гц и быструю зарядку 50 Вт. На аппаратном уровне эти смартфоны получат 8 ГБ и 12 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ и 256 ГБ постоянной памяти. Емкости аккумуляторов смартфонов составят: у OnePlus 8 - 4300 мАч, у OnePlus 8 Pro - 4510 мАч. Обе модели получат 48-мегапиксельные основные камеры.
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