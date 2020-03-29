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Компания BenQ выпускает новый киберспортивный монитор в игровой линейке ZOWIE. Монитор Zowie XL2746S DyAc+ идеально подходит для начинающих игроков в киберспорте с частотой 240 Гц и временем отклика 0,5 мс. Этот монитор точно настроен для обеспечения максимально плавного, отзывчивого и самого четкого изображения, чтобы предоставить конкурентное преимущество по сравнению с другими игроками в киберспорте.

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Монитор Zowie XL2746S оснащен технологией DyAc+, которая делает внутриигровые действия, например разлет пуль, заметно менее размытыми. Этот монитор имеет частоту обновления экрана 240 Гц, что позволяет игрокам уловить каждую деталь игры с высокой активностью, а поскольку высокая частота обновления идеально подходит для геймеров, то ваш игровой компьютер должен соответственно поддерживать эту частоту. BenQ рекомендует использовать для монитора видеокарты более мощные, чем GeForce GTX 980 или Radeon RX 480. Этот монитор имеет время отклика 0,5 мс GtG, что позволяет получить фантастический игровой режим.

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Щиты с обеих сторон монитора имеют регулируемый угол наклона и съемную конструкцию, которые позволяют игрокам киберспорта сосредоточиться на самих играх и применять их в соответствии с конкретными играми. Регулируемая подставка позволяет изменять высоту и угол наклона монитора одним пальцем.

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Монитор Zowie XL2746S снабжен функцией Color Vibrance, которая предлагает более четкую градацию цветовых оттенков и позволяет геймерам настроить цвета подходящие для конкретной игры, а благодаря наличию 20 уровней настройки позволяет пользователю установить этот параметр в соответствии с вашими предпочтениями. Еще одна замечательная особенность этого монитора - переключатель S-Switch, который предназначен для легкого доступа к меню монитора и позволяет быстро переключаться между сохраненными режимами и подключенными устройствами. Этот переключатель позволит вам сохранить и перенести три профиля с дизайном без драйверов в рамках одной модели монитора.