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Сегодня LG объявила, что выпускает на рынок игровой монитор UltraGear 27GN750 с целью снижения цен на мониторы для высокоскоростных игр. 27GN750 - это монитор с диагональю 27 дюймов, с панелью IPS и разрешением 1080p. Игровые характеристики на этом мониторе значительно увеличены благодаря тому, что он имеет частоту обновления экрана 240 Гц со временем отклика 1 мс Grey-to-Grey. Монитор 27GN750 также включает сертифицированную поддержку VRR вместе с технологией синхронизации NVIDIA G-SYNC и Adaptive-Sync.

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LG утверждает, что этот дисплей совместим со стандартом HDR10. Уникальной особенностью этого 27-дюймового IPS (Full HD) монитора является его способность обеспечивать 99% цветового пространства стандарта sRGB и более широкий угол обзора для игр.

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Монитор LG 27GN750 включает в себя игровые опции, такие как режим динамической синхронизации и стабилизатор черного цвета, разработанные для повышения FPS в играх. Что касается подключений, монитор оснащен разъемами 1 x DisplayPort, 2 x HDMI, 1 x USB 3.0 (upstream), 2 x USB 3.0 (downstream) и 1 x наушники. В мониторе используется подставка с регулировкой по наклону, высоте и повороту. Игровой монитор LG UltraGear 27GN750 можно будет приобрести у авторизованных дилеров LG за 399 долларов.