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Apple обращает критический взгляд на приложения, которые представляют информацию о коронавирусе COVID-19 и запретила игры и развлекательные приложения с темами вируса. В заявлении, сделанном в субботу, Apple заявила: "Магазин приложений всегда должен быть безопасным и надежным местом для загрузки приложений пользователями". Apple будет разрешать приложения с COVID-19 только от разработчиков, которые являются "признанными организациями" и имеют полномочия по вопросам здравоохранения, правительственные организации, медицинские учреждения и тому подобные.

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Некоторые мобильные приложения могут оказаться полезными во время продолжающихся вспышек коронавируса и помочь сообществам поддерживать друг друга или информировать общественность о новейших инновациях в области здравоохранения. Apple признает необходимость быстрой доставки этих приложений клиентам и объявила, что разработчики должны выбирать тему соответствующую времени "Time-Sensitive Event" при отправке своего приложения на рассмотрение.

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Правительственные организации, некоммерческие организации и аккредитованные учебные заведения могут потребовать отмены ежегодного членского взноса в программу разработчика, если они находятся в соответствующей стране и планируют предлагать бесплатные приложения. Apple предоставляет больше информации об этом через свой веб-сайт здесь. Эта новость дополняет недавнее объявление Apple о планах на ближайшие пару недель - все ее розничные магазины за пределами региона Большого Китая будут закрыты до 27 марта, чтобы помочь сдержать распространение коронавируса.