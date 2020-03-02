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Стандарт интернет-соединения Wi-Fi 6 стал популярным совсем недавно, но как только он вышел на рынок соответствующие компании уже начали продвигать новый стандарт Wi-Fi 7. Скорость Wi-Fi 5 достигает 3,5 Гбит/с, Wi-Fi 6 может достигать 9,6 Гбит/с, Wi-Fi 7 сможет развивать скорость до 30 Гбит/с и обеспечит лучшую скорость для потокового видео, будет преодолевать большее расстояние и значительно уменьшит проблемы с перегрузкой сети. Рабочее название стандарта Wi-Fi 7 - 802.11be.

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Технология Wi-Fi 7 в будущем будет не только быстрее передавать данные, но и определять физическое местоположение пользователя. Предоставление возможности домашним сетям обнаруживать присутствие человека очень важно, потому что это позволит развивать новые инновации. Такую систему можно будет использовать для автоматического открывания дверей, а домашний Интернет обнаружив ваше присутствие объединит все данные с сигналами устройств и системой камер, поэтому благодаря Wi-Fi 7 мы действительно войдем в эру Internet of Everything. Следующий стандарт Wi-Fi выйдет примерно через четыре года.

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И наконец, новый стандарт Wi-Fi 7 должен обеспечить надежную защиту всех полномочий, личной конфиденциальности и защищен от вторжения. Комитет по стандартам IEEE назначил специальную группу для решения вопросов конфиденциальности нового стандарта Wi-Fi.