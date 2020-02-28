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Samsung анонсировала серию изогнутых мониторов T55 1000R включающую модели C24T55, C27T55 и C35T55 диагонали которых составляют 24, 27 и 35 дюймов соответственно, имеющие идентичный набор функций. Кривизна экранов мониторов составляет 1000R означающая, что мониторы изогнуты по окружности радиусом 1 метр, которая очень близка к полю зрения человеческого глаза. Технология Samsung Flicker-Free и режим уменьшения интенсивности синего цвета мониторов способствуют снижению утомляемости зрения.

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В каждой модели используется панель VA с разрешением 1080p, тактовой частотой 75 Гц, временем отклика 4 мс GtG, цветовым охватом 1,193 sRGB и максимальной яркостью 250 нит. Мониторы поддерживают технологию AMD FreeSync и используют порты HDMI 1.4, DisplayPort и D-Sub, аудиовход и выход, USB-порт отсутствует.

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Серия мониторов C24T55, C27T55 и C35T55 отличается минималистичным дизайном с очень тонкими рамками "без полей" на трех краях и тонким 6-миллиметровым металлическим основанием. Мониторы не совместимы со стандартом крепления VESA, а входящая в комплект подставка обеспечивает регулировку наклона от -3 до +20°. Сроки выпуска и цены на мониторы серии T55 пока не известны.