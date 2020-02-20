Ноутбук Lenovo Xiaoxin Air14 2020 с мощной батареей и системой охлаждения представят 20 февраля
Недавно компания Lenovo объявила о том, что 20 февраля она проведет онлайн-конференцию, посвященную запуску нового ноутбука Xiaoxin Air 14 2020, который будет выпущен в этот же день. 15 февраля старший директор Lenovo подразделения планшетных ПК уже поделился в Weibo новостью о том, что новый Xiaoxin Air 14 2020 будет работать на процессоре Intel Core 10-го поколения Ice Lake 10-нм.
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Кроме этого, в ноутбуке вместе с мощным процессором Intel установлена видеокарта NVIDIA GeForce MX350 2G. Ноутбук Lenovo Air 14 2020 выполнен в цельнометаллическом корпусе, экран имеет цветовой охват 100% sRGB с высокой цветовой гаммой и 14-дюймовый матовый дисплей IPS с разрешением FHD. Также, ноутбук оснащен высокочастотной двухканальной памятью DDR4 16 ГБ 3200 МГц.
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Представитель Lenovo сообщает, что Xiaoxin Air14 2020 использует модернизированную систему охлаждения, которая обеспечивает хороший воздушный поток и охлаждение с двумя тепловыми трубками, сравнимую с игровыми ноутбуками. Вентиляторы оснащены интеллектуальными системами управления охлаждением - FN и Q. Ноутбук Air 14 имеет емкостный аккумулятор мощностью 56,5 Вт/ч на 10 часов автономной работы и поставляется с зарядным устройством USB-C PD 3.0 (Power Delivery).
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Все ноутбуки Lenovo имеют мощную конфигурацию и высокую производительность, что привело их к популярности среди пользователей. Обновленные функции системы ноутбука Lenovo Xiaoxin Air 14 покажут на онлайн-конференции.
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