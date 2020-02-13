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Компания Canon официально подтвердила разработку беззеркальной камеры EOS R5 с поддержкой записи 8K-видео. Также компания работает над разработкой 7-и RF-объективов и 2-х телеконвертеров RF-объективов, которые будут выпущены в 2020 году. Камера EOS R5 будет поставляться с новым CMOS-сенсором, новым процессором изображения и является первой камерой нового поколения серии EOS R.

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Canon заявляет, что особенностями камеры EOS R5 будет способность записывать 8K видео и выполнять высокоскоростную непрерывную съемку с максимальной скоростью 20 кадров в секунду в режиме бесшумного затвора и 12 кадров в секунду в режиме ручного затвора. Также камера EOS R5 станет первой камерой от компании, которая будет иметь встроенную стабилизацию изображения с параллельно работающей стабилизацией в объективе. Камера будет иметь два слота для карт памяти и поддерживать загрузку на платформу image.canon.

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Кроме этого, Canon раскрыла названия некоторых RF-объективов и телеконвертеров RF-объективов, которые планирует выпустить в этом году - RF 100-500m F4.5-7.1 IS USM, Extender RF 1.4x и Extender RF 2x. Canon заявляет, что продемонстрирует камеру EOS R5 в конце февраля на конференции WPPI 2020 в Лас-Вегасе.