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Vivo объявила, что будущий флагман iQOO 3 будет первым смартфоном, который оснащен технологией с новой флеш-памятью UFS 3.1. По сравнению со стандартом памяти UFS 3.0, UFS 3.1 обеспечивает более высокую производительность записи и более низкое энергопотребление вместе с более стабильной системой управления.

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В смартфоне iQOO 3 ожидается большая 6,44-дюймовая AMOLED панель Full HD+ (2400х1080 пикселей) с датчиком отпечатков пальцев. Смартфон будет оснащен новейшим и более мощным процессором Qualcomm Snapdragon 865 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 256 ГБ сверхбыстрой памяти UFS 3.1 и последней версией операционной системы Android 10 из коробки.

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Смартфон будет иметь четыре задних камеры - основная широкоугольная камера с разрешением 64 МП, сверхширокоугольный объектив с разрешением 13 МП, телеобъектив с разрешением 13 МП и датчик глубины 2 МП. Спереди установлена 16-мегапиксельная селфи-камера. Флагман iQOO 3 будет снабжен аккумулятором с большой емкостью 4410 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 55 Вт. Также смартфон поддерживает два режима стандарта сети следующего поколения 5G - SA и NSA.

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Vivo iQOO 3 сохранит 3,5-мм разъем для наушников, что является относительно редким явлением на современном флагманском рынке и будет предлагаться в форме онлайн-режима в связи с текущей ситуацией вспышки коронавируса в Китае.