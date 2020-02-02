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Процессоры AMD Ryzen третьего поколения сегодня демонстрируют впечатляющие показатели продаж и доминируют в топовых чартах продаж процессоров во многих розничных магазинах. Но интернет-магазин Microcenter похоже превзошел всех в предложении лучших цен из розничных магазинов. Micro Center предлагает впечатляющее снижение стоимости на всю линейку процессоров AMD Ryzen и Threadripper, 3-го и 2-го поколений, которые помогают собрать бюджетный или вторичный ПК на основе одного из процессоров AMD со значительными преимуществами.

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Все процессоры предлагаемые Microcenter, за исключением Threadripper, поставляются с коробочным кулером и промоакцией AMD для игровых комплектов, которая добавляет бесплатно до 2 игр и 3-месячный Xbox Game Pass для ПК стоимостью около 100 долларов США в пакете.

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AMD Ryzen 3-го поколения CPU предложения:

AMD Ryzen 9 3950X 16 Core/32 Thread CPU - $730 (было - $750);

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AMD Ryzen 9 3900X 12 Core/24 Thread CPU - $450 (было - $600);

AMD Ryzen 7 3800X 8 Core/16 Thread CPU - $300 (было - $400);

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AMD Ryzen 7 3700X 8 Core/16 Thread CPU - $280 (было - $330);

AMD Ryzen 5 3600 6 Core/12 Thread CPU - $150 (было - $200);

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AMD Ryzen 5 3400G 4 Core/8 Thread APU - $135 (было - $150);

AMD Ryzen 5 3200G 4 Core/4 Thread APU - $80 (было - $100);

AMD Athlon 3000G 2 Core/4 Thread APU - $43 (было - $50).

AMD Ryzen 2-го поколения CPU предложения:

AMD Ryzen 7 2700X 8 Core/16 Thread CPU - $140 (было - $320);

AMD Ryzen 5 2600X 6 Core/12 Thread CPU - $110 (было - $210);

AMD Ryzen 5 2400G 4 Core/8 Thread APU - $130 (было - $160);

AMD Ryzen 3 2200G 4 Core/4 Thread APU - $70 (было - $100).

AMD Threadripper процессор предложения:

Threadripper 3970X 32 Core/64 Thread CPU - $1900 (было - $2000);

Threadripper 2990WX 32 Core/64 Thread CPU - $1400 (было - $1800);

Threadripper 2970WX 24 Core/48 Thread CPU - $700 (было - $1300);

Threadripper 2950X 16 Core/32 Thread CPU - $500 (было - $900).

Разница между Micro Center и остальными продавцами заключается в том, что процессоры доступны только для получения в магазине. С процессорами третьего поколения Ryzen AMD быстро уменьшает рыночную долю Intel, полностью доминируя на рынке DIY в нескольких регионах, а такое снижение цен еще больше увеличит долю рынка AMD. Эта распродажа от Micro Center показывает, что приближается время выпуска нового поколения процессоров AMD на основе архитектуры ядра Zen 3.