AMD Ryzen получают массовое снижение цен от Micro Center: Ryzen 9 3900X - $450, Ryzen 7 3800X - $300, Ryzen 5 3600X - $180
Процессоры AMD Ryzen третьего поколения сегодня демонстрируют впечатляющие показатели продаж и доминируют в топовых чартах продаж процессоров во многих розничных магазинах. Но интернет-магазин Microcenter похоже превзошел всех в предложении лучших цен из розничных магазинов. Micro Center предлагает впечатляющее снижение стоимости на всю линейку процессоров AMD Ryzen и Threadripper, 3-го и 2-го поколений, которые помогают собрать бюджетный или вторичный ПК на основе одного из процессоров AMD со значительными преимуществами.
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Все процессоры предлагаемые Microcenter, за исключением Threadripper, поставляются с коробочным кулером и промоакцией AMD для игровых комплектов, которая добавляет бесплатно до 2 игр и 3-месячный Xbox Game Pass для ПК стоимостью около 100 долларов США в пакете.
рекламаAMD Ryzen 3-го поколения CPU предложения:
AMD Ryzen 9 3950X 16 Core/32 Thread CPU - $730 (было - $750);
рекламаAMD Ryzen 9 3900X 12 Core/24 Thread CPU - $450 (было - $600);
AMD Ryzen 7 3800X 8 Core/16 Thread CPU - $300 (было - $400);
рекламаAMD Ryzen 7 3700X 8 Core/16 Thread CPU - $280 (было - $330);
AMD Ryzen 5 3600 6 Core/12 Thread CPU - $150 (было - $200);
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AMD Ryzen 5 3400G 4 Core/8 Thread APU - $135 (было - $150);
AMD Ryzen 5 3200G 4 Core/4 Thread APU - $80 (было - $100);
AMD Athlon 3000G 2 Core/4 Thread APU - $43 (было - $50).
AMD Ryzen 2-го поколения CPU предложения:
AMD Ryzen 7 2700X 8 Core/16 Thread CPU - $140 (было - $320);
AMD Ryzen 5 2600X 6 Core/12 Thread CPU - $110 (было - $210);
AMD Ryzen 5 2400G 4 Core/8 Thread APU - $130 (было - $160);
AMD Ryzen 3 2200G 4 Core/4 Thread APU - $70 (было - $100).
AMD Threadripper процессор предложения:
Threadripper 3970X 32 Core/64 Thread CPU - $1900 (было - $2000);
Threadripper 2990WX 32 Core/64 Thread CPU - $1400 (было - $1800);
Threadripper 2970WX 24 Core/48 Thread CPU - $700 (было - $1300);
Threadripper 2950X 16 Core/32 Thread CPU - $500 (было - $900).
Разница между Micro Center и остальными продавцами заключается в том, что процессоры доступны только для получения в магазине. С процессорами третьего поколения Ryzen AMD быстро уменьшает рыночную долю Intel, полностью доминируя на рынке DIY в нескольких регионах, а такое снижение цен еще больше увеличит долю рынка AMD. Эта распродажа от Micro Center показывает, что приближается время выпуска нового поколения процессоров AMD на основе архитектуры ядра Zen 3.
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