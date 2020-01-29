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ASUS анонсировала еще один игровой монитор в линейке портативных мониторов - ROG STRIX XG17AHPE, который имеет 17,3-дюймовый дисплей с высокой частотой обновления экрана 240 Гц, временем отклика 3 мс, разрешением 1920x1080 пикселей и технологией Adaptive-Sync. Монитор изготовлен по технологии IPS с цветовым охватом 100% пространства sRGB, коэффициентом контрастности 1000:1 и углами обзора 178 градусов.

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Портативный дисплей поставляется со встроенным аккумулятором емкостью 7800 мАч, который обеспечивает до 3,5 часов использования. ROG STRIX XG17AHPE также оснащен быстрой зарядкой 3.0 с разъемом USB 3.0, что позволяет заряжать батарею всего за один час.

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В монитор встроена пара стереодинамиков, расположенных спереди. Он также оснащен встроенным ЦАП-преобразователем ESS 911B для наушников и обеспечивает воспроизведение без потерь на частоте 192 кГц с широким динамическим диапазоном для чистого и захватывающего звука.

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Монитор ASUS ROG STRIX XG17AHPE имеет порты USB-C и микро-HDMI для соединения с разными устройствами, включая ноутбуки, игровые приставки, смартфоны и планшеты. Монитор имеет толщину всего 1 см, а его вес составляет всего 1060 грамм, что делает этот монитор идеальным для применения в дороге. К сожалению, в настоящее время нет информации о дате выпуска и стоимости этого монитора.