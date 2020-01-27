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У некоторых людей появляются проблемы с глазами после использования устройств виртуальной реальности. Samsung готовит новую необычную VR гарнитуру Odyssey лишенную этих недостатков, которая является преемником гарнитуры HMD Odyssey Windows для смешанной реальности. Патент Samsung на гарнитуру делает все возможное, чтобы включить 3D-рендеринг с цветом.

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Передняя часть дисплея гарнитуры имеет две полупрозрачные куполообразные секции, разделенные посередине, что делает его похожим на глаза фруктовой мухи. Патент также предполагает, что новая гарнитура Odyssey будет значительно мощнее. Несмотря на то, что на снимках это не видно, на диаграммах показаны четыре камеры спереди, по две с каждой стороны. Это расширяет поле зрения системы слежения гарнитуры, способной обнаруживать руки даже когда они вытянуты в стороны.

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Также в гарнитуре произошла значительная модернизация ремешков крепления, которые удерживают гарнитуру на голове и предназначены для повышения стабильности положения.