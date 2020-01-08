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На выставке CES 2020 компания Adata представила новый SSD XPG Sage M.2 с поддержкой протокола NVMe 1.4 и интерфейсом PCI-Express 4.0 x4, который обещает скорости чтения и записи более 7000 и 6000 Мбайт/с соответственно, а также скорость случайных операций чтения и записи 1 млн./800K IOPS с новым высокопроизводительным контроллером InnoGrit Rainier.

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Adata показала некоторые предварительные результаты тестов CrystalDisk на SSD XPG Sage. Демонстрационный модуль достигал скорости последовательного чтения и записи 7240 и 5395 Мбайт/с соответственно. Тем не менее, менеджер по продукту Adata XPG Sage сказал, что к моменту выпуска диска скорость записи увеличится до 6000 Мбайт/с.

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Контроллер InnoGrit Rainier (IG5236) обещает значительное улучшение скорости IOPS по сравнению с контроллером Phison E16, который установлен во всех SSD с шиной PCIe 4.0. Так например, SSD Corsair MP600 с Phison E16 обеспечивает последовательные скорости чтение/запись 4950/4250 Мбайт/с, что на 25 процентов ниже, чем у XPG Sage с контроллером от InnoGrit. Кроме этого, SSD Corsair рассчитан только на 680000/600000 случайных операций ввода-вывода в секунду, что на 30–40 процентов ниже, чем у нового XPG Sage.

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InnoGrit Rainier - это новое имя в области контроллеров для SSD, который использует 8 каналов на 16/12-нм технологическом процессе TSMC FinFET и может поддерживать до 16 ТБ памяти, а SSD Sage будет доступен в емкостях до 4 ТБ. Также представитель Adata сказал, что в Sage установлена кэш-память объемом 4 ГБ. Учитывая колебания цен на память NAND Adata не смогла определить окончательную цену на SSD XPG Sage, а выпуск диска ожидается во второй половине года.