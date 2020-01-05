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На этой неделе Wi-Fi Alliance выпустил публикацию, в которой объявлен новый термин для некоторых устройств стандарта Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax). В то время как устройства с Wi-Fi 6 поставляются с улучшенной производительностью по сравнению с Wi-Fi 5, устройства с расширенным стандартом Wi-Fi 6E получат поддержку дополнительного диапазона 6 ГГц.

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Устройства с маркировкой Wi-Fi 6E будут соответствовать всем характеристикам производительности устройств с Wi-Fi 6. При запуске в сентябре нового стандарта Wi-Fi 6 были подробно описаны улучшенные характеристики его производительности, которые включают поддержку амплитудной модуляции 1024-QAM, OFDMA и скорость в 3 раз выше, чем у старого стандарта Wi-Fi 5 (802.11ac). Wi-Fi 6E - это новый стандарт, который указывает, что устройства поддерживают Wi-Fi с диапазоном 6 ГГц.

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Частота 6 ГГц решит проблему нехватки спектра Wi-Fi 6, предоставляя расширенный диапазон для размещения дополнительных 14 каналов 80 МГц и 7 дополнительных каналов 160 МГц, которые необходимы для приложений с высокой пропускной способностью и требуют более быструю передачу данных, таких как потоковое видео высокой четкости и виртуальная реальность. Wi-Fi 6E с 6 ГГц предоставит дополнительные варианты для использования в устройствах дополненной и виртуальной реальности (AR/VR) для бытовых, корпоративных и промышленных целей. Как только полоса 6 ГГц получит необходимые нормативные разрешения, стандарт Wi-Fi 6E будет запущен.