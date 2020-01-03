Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Как сообщают в основной англоязычной газете Тайваня и Тайбэя "Taipei Times", видеокарты GeForce следующего поколения на базе 7-нм процессора Ampere GPU NVIDIA будут на 50% быстрее и вдвое эффективнее графических процессоров на основе Turing. NVIDIA готова выпустить графический процессор Ampere следующего поколения во второй половине 2020 года, что приведет к восстановлению спроса на игровые и ноутбуки.

реклама

В предыдущем интервью генеральный директор NVIDIA, Jensen Huang, подтвердил, что большинство заказов на 7-нм GPU следующего поколения будет производиться компанией TSMC, а небольшая часть будет изготавливаться в Samsung.

реклама

Также, видеокарты на Ampere вдвое уменьшат энергопотребление по сравнению с существующими процессорами Turing. Ожидается, что высокопроизводительные графические процессоры на основе новой архитектуры Ampere определенно смогут качественно обрабатывать игры с трассировкой лучей в разрешении 4K и с 60 FPS.

реклама

Turing был первым поколением процессоров в реализации Ray Tracing на видеокартах NVIDIA, Ampere продолжит оптимизацию и предложит больше ядер RT и Tensor для трассировки лучей. NVIDIA использует 12-нм техпроцесс FinFET в процессорах Turing. Следующее поколение графических процессоров Ampere будет не только оснащено более продвинутой архитектурой, но и новым 7-нанометровым узлом техпроцесса, который приведёт их в соответствие с линейкой AMD Navi и 2-кратной энергоэффективности.

реклама

Также сообщается, что все крупные производители получат увеличение своего игрового бизнеса, так MSI ожидает повышение продаж на 60%, ASUS и Gigabyte прогнозируют рост прибыли примерно на 30% с новым графическим процессором Ampere, а продажи ноутбуков станут ключевым событием для каждой компании. На данный момент Turing является основным игроком на рынке для NVIDIA с их недавним выпуском линейки SUPER, набирающим обороты в дискретном сегменте.