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Инновационный технологический производитель на IT-рынке компания MSI собирается представить на выставке CES 2020 новый, революционный ноутбук - Creator 17. Creator 17 - самый первый в мире ноутбук, оснащенный новой технологией с мини-светодиодным дисплеем, который обеспечит более реалистичное изображение и точность цветопередачи. Мини-светодиодная подсветка тоньше и миниатюрнее, чем у его предшественников, что приводит к большей однородности излучения света.

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Эта технология обеспечивает 240 зон локального управления, затемнения и осветления области изображения, обеспечивая сочные визуальные эффекты с самым ярким белым и более четким, глубоким черным с улучшенной детализацией изображения. Кроме этого, мини-светодиодный дисплей не подвержен проблемам с выгоранием светодиодов.

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17-дюймовый дисплей Mini в настоящее время является единственной панелью ноутбука, которая может достигать стандарта высокого динамического диапазона HDR 1000 и яркости белого цвета 1000 нит. Он вдвое ярче, чем его аналоги на обычных светодиодах или OLED-экраны, который обеспечивается более высоким уровнем контрастности между светлыми и темными областями на экране.

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Благодаря стандарту HDR 1000 дисплей Creator 17 может отображать реальный цвет объектов из реальной жизни, а также обладает высоким разрешением 4K с широкой цветовой гаммой 100% DCI-P3 и Display P3, что обеспечивает точность цвета, близкую к реальной. Также мини-светодиодный дисплей MSI Creator 17 обладает большей энергоэффективностью, большей тонкостью и эффективностью излучения света. А помимо необычного дисплея ноутбук MSI Creator 17 будет оснащен новейшим центральным и графическим процессором, а также интерфейсом USB-C, который способен выводить на внешний монитор изображение в формате 8K.